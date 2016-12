Víctor, motivado para demostrar

No entrar en los planes de Asegarce para el Campeonato de Parejas fue un mazazo para Víctor Esteban. Artola fue uno de los cuatro delanteros por los que apostó la firma vizcaína y el ezcarayense se quedó desolado y a la espera. El azar, insondable, quiso que el delantero guipuzcoano se lesionase en el hombro y Asegarce ha tenido que recurrir a Víctor en un guiño de película.

«No me gusta entrar por la lesión de un compañero, pero ahora lo tengo que ver como una oportunidad. La gente lo ve con algo de morbo pero no es así», asegura el riojano. Para él, el futuro pasa hoy por la elección de material en Tolosa y el sábado por el partido ante Bengoetxea y Larunbe. Cada una de las semanas que le toque disfrutar del torneo, sean cuatro u ocho, estarán jalonadas por la misma feliz rutina.

Por eso Víctor no duda en declararse «contento e ilusionado». «Esperaba entrar de inicio, pero me ha tocado esperar y ahora tengo casi más ganas», asegura. Cuando supo que no jugaba reconoce que le «pilló por sorpresa». «A última hora apostaron por Artola, después de que yo había sufrido mucho en el Cuatro y Medio a causa de las manos. Pero eso no lo puedo controlar», sintetiza. Por eso, tiene clara cuál es la lección que debe extraer: «Tengo que hacer las cosas aún mejor y seguir demostrando, primero a mí mismo, que puedo estar al nivel de los mejores. Es una motivación extra para mí», añade.

Víctor Esteban

Por eso ha puesto el nivel de exigencia alto, pero sin que la ansiedad le bloquee. «Ahora tengo más ganas, más ímpetu, pero sin presión, porque no me sirve. Ya me ha pasado en muchas ocasiones y no quiero que me vuelva a suceder», se sincera el riojalteño

Además, a su favor está que la adaptación no será difícil. Jon Ander Albisu volverá a ser su compañero de fatigas, como ya le ha ocurrido muchas veces en su trayectoria profesional. «Me siento muy cómodo con él», asegura. «Justo antes del Parejas, jugamos Albisu y yo en Fuenmayor y me quedo con esa sensación de que sumamos mucho y rendimos a gran nivel», incide. El objetivo es mantener esa buena conexión a lo largo del torneo, aunque el inicio será duro ante un Bengoetxea que viene de ganar el Cuatro y Medio y el joven Larunbe.

Elección en Irurzun

Además de la elección de Víctor en Tolosa (11.00 horas), hoy también separarán material los protagonistas del duelo del viernes en Irurzun. A la cita (15.00 horas) acudirán Mendizabal III, que sigue sustituyendo a Altuna, y Barriola, que vuelve tras dos semanas de parón por un mal de manos, para verse las caras con Elezkano y Zabaleta. La zona media de la tabla se pondrá en juego en ambos partidos.