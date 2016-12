En el cambio de las dinámicas

David Merino no había tenido opción todavía de estrenar su casillero de triunfos en el Campeonato de Parejas. Por su parte, Álvaro Untoria no conocía la derrota. La tercera jornada del torneo cambió esas dinámicas. A uno, le ha devuelto la sonrisa. Al najerino, le ha traído sus primeras preocupaciones, sobre todo porque cayeron en un encuentro que parecía encarrilado.

Pero sin tiempo para dar demasiadas vueltas a la cabeza, aparece una cuarta jornada en la que hay tiempo para enderezar errores o encadenar racha. El lunes, los dos zagueros riojanos volvieron al frontón.

El jueves, David Merino volverá a los frontones en un duelo inédito para él en muchos aspectos. El primero, el recinto. «Nunca he jugado en Mondragón», reconocía. «Pero me ha parecido un frontón noble», explicaba horas después de ejercitarse levemente en el recinto. El segundo, el rival. Jamás se ha medido al joven Ander Imaz, que ha sustituido a Beroiz. «Vi parte de su partido y me gustó, jugó muy bien. Quizás empezó un poco nervioso, pero tiene una derecha muy buena y sabe colocar la pelota. Será complicado», incidía.

Para Merino II, ganar en Pamplona junto a Ezkurdia fue especial porque «hacía falta» a ambos. «Llevamos sólo tres jornadas, pero había que empezar a ganar y lo conseguimos», añadía. No tuvo quejas del material («seis pelotas bastante parecidas») que arrojaron un peso de 105,5, 105,9 y 106, en el caso de Urrutikoetxea e Imaz y de 106, 105 y 105,8 en el del navarro y el riojano.

Por su parte, Untoria ya ha pasado página. Ayer, junto a Olaizola (ausente en las dos elecciones previas), acudió a Eibar. Después de lo visto en Bilbao, donde el material fue determinante, los dos seleccionaron con mimo los cueros para enfrentarse a los líderes invictos, Irribarria y Rezusta. «Había pelotas distintas; las de ellos con más salida; las nuestras, más cortas, para que entre Aimar», explicaba el najerino. «En Bilbao, con una pelota estuve muy incómodo y después de un buen inicio creo que me vine abajo, cometí fallos y me salí», reconocía.

Ahora, el najerino sólo piensa en unos rivales que se encuentran «en un gran momento» y que no han perdido aún. «Los dos le dan muchísimo. Beñat incomoda en la zaga y será difícil», aseguraba tras separar cueros de 104,8, 104 y 106, por las esferas de 104,6, 104,7 y 106,6 gramos de sus rivales.