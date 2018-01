MOTOR Sainz corona una etapa perfecta Carlos Sainz y Lucas Cruz, durante la etapa de ayer en la que acabaron en el primer puesto. :: afp El madrileño se llevó la larga jornada de ayer y recortó cuatro minutos a Peterhansel DAVID SÁNCHES DE CASTRO MADRID. Viernes, 12 enero 2018, 00:31

El Dakar 2018 puso fin a su primera semana de competición con todo por decidir y más abandonos que nunca desde que dejó tierras africanas. Más de 80 competidores que tomaron la salida de Lima ya se han quedado por el camino, y no podrán disfrutar de la hospitalidad boliviana en La Paz este viernes, jornada de descanso. Quien más a gusto podrá dormir por el trabajo realizado es Carlos Sainz. El español cuajó una etapa casi perfecta, dominando de principio a fin en las dos secciones de la jornada y sin más problemas para mantener el control, llevarse una nueva victoria y recortar 4 minutos a Peterhansel. En las dos ruedas, Dani Oliveras se llevó el protagonismo que hasta el momento había tenido Joan Barreda, que sigue en la pelea por ascender.

La llegada a Bolivia se hizo esperar más de lo previsto, especialmente para los coches, que como tuiteaba Sainz en plena jornada, se producía tras un enlace eterno. La sexta etapa de este Dakar se dividió en dos partes, o al menos eso estaba previsto, ya que las motos finalmente sólo salieron para la segunda debido a un cambio a primera hora de la mañana. La organización avisó de que la salida de la especial cronometrada del día para las dos ruedas se daría en el segundo punto de control previsto, el 'waypoint' 4 del día, con lo que el paso por una zona a 4.700 metros nada más comenzar se hizo a paso de enlace.

CLASIFICACIONES Motos Etapa .1. Antoine Meo (FRA/KTM) 1h.54 10 2. Kevin Benavides (ARG/Honda) a 30 3. Toby Price (AUS/KTM) a 30 General .1. Kevin Benavides (ARG/Honda) 16h.33 20 .2. Adrien Van Beveren (FRA/Yamaha) a 1 57 .3. Matthias Walkner (AUS/KTM) a 2 50 Coches Etapa .1. Sainz-Cruz (Peugeot) 2h.53 30 .2. Peterhansel-Cottret (Peugeot) a 4 06 3. Al-Attiyah-Baumel (Toyota) a 5 05 General .1. Peterhansel-Cottret (Peugeot) 16h.25 02 .2. Sainz-Cruz (Peugeot) a 27 10 .3. Ten Brinke-Perin (Toyota) a 1h.20 41

Para los coches no hubo cambios, lo que obligó a hacer 238 kilómetros a paso lento («Ya no sabemos que contarnos», escribía Sainz junto a un 'selfie' con su copiloto Lucas Cruz en el cockpit del 3008 DKR) para evitar sustos. Salir a orillas del Titicaca dejó una estampa memorable, si bien no fue un día dado a contemplar el paisaje. Tuvieron de todo: lluvia, frío, viento, rocas. Una auténtica pesadilla para los que no se lo esperaban, y que agradecerán el impás en La Paz en el primer y único día de descanso de este Dakar.

En motos, la etapa fue para el argentino Benavides mientras que en los más alto de la general manda el francés Antoine Meo.