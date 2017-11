MotoGP | GP Valencia Viñales: «Márquez lo tiene más fácil, Dovizioso debe ganar sí o sí» Maverick VIñales, con el dispositivo de Midas y Cosmo Connected. El piloto de Yamaha espera «terminar en el podio» en la carrera de Valencia «y si puede ser el lo más alto del cajón, mejor» JAVIER VARELA Madrid Miércoles, 8 noviembre 2017, 14:06

Maverick Viñales verá desde primera fila la batalla por el Mundial de MotoGP entre Marc Márquez y Andrea Dovizioso en el GP de Valencia que cierra el campeonato. El piloto de Yamaha espera "terminar en el podio y si puede ser el lo más alto del cajón, mejor". Eso sí, el español reconoce que prefiere que el título "se quede en casa", aunque aclara que "no estoy a favor ni de Márquez ni de Dovizioso. Tengo respeto por los dos y el que gane el Mundial será el justo campeón", añade.

El piloto de Yamaha, que ha sido el padrino del primer dispositivo de seguridad móvil para el casco de los motoristas presentado por Midas y de la mano de Cosmo Connected, tiene claro que todo puede pasar en el Circuito de Cheste porque "hasta que no se baje la bandera siempre hay posibilidades para cualquiera de los dos". Eso sí, Maverick es consciente de que "el objetivo de Dovizioso es ganar la carrera y conseguir 25 puntos, mientras que el de Marc será no cometer ningún error. Será un fin de semana distinto para los dos pilotos, pero los dos tendrán que saber gestionarlo", augura el de Yamaha.

Márquez llega con 21 puntos de ventaja en el Mundial sobre Dovizioso, lo que hace que la situación "esté un pelín más fácil para Marc porque tiene que sacar los puntos necesarios, mientras que a ‘Dovi’ sólo le vale ganar o ganar". Eso sí, Maverick avisa que "siempre es complicado cuando tienes que ir a asegurar, porque no das el cien por cien, la concentración no es la misma y hay que ver cuál es el mejor camino". "Nunca es fácil ganar un Mundial, pero los dos se lo merecen y que gane el mejor", reconocía.

Contento con su primer año en Yamaha

Pero el resto de pilotos también buscarán despedir el año con una victoria lo que hará que la carrera sea muy emocionante. "Rossi, Dani, Jorge, Zarzo, yo mismo… tenemos la opción de ganar" y ninguno de ellos va a pensar en que Márquez y Dovizioso se están jugando el Mundial. "Intentaré llevar la moto al máximo y si puedo ganar para poder dedicárselo a todos mis fans".

Sobre su primer año compitiendo por el título en MotoGP, Maverick ha hecho un balance positivo porque "es para estar contentos por ser el primer año en Yamaha, terminar entre los tres primeros del mundo y ser la primera Yamaha en el campeonato". Sin embargo, se queda con el regusto amargo de no haber conseguido sacar más partido a la moto y haber estado más arriba en algunas carreras. "No hemos sabido evolucionar lo suficiente a los nuevos tipos de neumáticos. Fuimos muy capaces con los anteriores, que tenían más grip, pero con los nuevos en muchas carreras no hemos elegido los correctos y eso ha influido en los resultados". "No quiero decir que hubiéramos ganado las carreras de haber hecho mejores elecciones, pero sí nos hubiera permitido estar más cerca de Marc y Dovizioso", finaliza.