«El origen de todo» Nieto, en lo más alto del podio de una carrera de 125cc. :: t.n. «Recuerdo verle en televisión con mi padre y con la Garelli», explica Emilio Alzamora desde Brno, parada del Mundial B. GONZÁLEZ BRNO. Viernes, 4 agosto 2017, 00:27

«En memoria de Ángel Nieto, el más grande. De él nació el mejor motociclismo del mundo, el nuestro. Inmenso campeón, mejor persona». Esta reacción en las redes sociales de la Casa Real bien podría resumir el sentir general del 'paddock' del Mundial de Motociclismo, pendiente desde el 26 de julio del estado de salud de Ángel Nieto, y golpeado cuando el mismo jueves de arranque del Gran Premio de la República Checa se supo que, inesperadamente, su situación había empeorado. «Me siento mal, como todos, sobre todo por lo inesperado», apuntaba un afectado Carmelo Ezpeleta, máximo responsable de Dorna, el organizador del Mundial.

Y es que, después de dos días con buenas noticias, y con la sensación de que lo peor había pesado, las críticas noticias sobre Nieto cayeron como un jarro de agua fría. «Para el Mundial de motos, Ángel Nieto es el origen de todo», añadía Ezpeleta. «Si Ángel no hubiera sido lo que fue, el Mundial no estaría donde está, seguro. Y para mí ha sido un amigo entrañable y una persona cariñosísima. Nos ayudamos todo lo que habíamos podido, desde luego él más a mí que yo a él. Era coetáneo mío y siempre nos hacíamos bromas de lo bien que nos encontrábamos. Parece mentira», explicó.

LAS FRASES Felipe VI Rey de España «De él nació el mejor motociclismo del mundo, el nuestro. Inmenso campeón, mejor persona» Fernando Alonso Piloto de Fórmula 1 «Sin palabras. Se va una parte de nuestras vidas y leyenda del motor» Pau Gasol Jugador de baloncesto «Mi pésame a la familia y amigos. Uno de los grandes de España» Mireia Belmonte Nadadora «Se va un mito, dejándonos su gran legado. Ángel. ¡¡Campeón!! Carolina Marín Jugadora de bádminton «Referente, pionero y campeón. Gracias por todo lo que diste»

La noticia asoló a un 'paddock' de recogida. «En mi época yo era joven y lo recordaba de verlo en la televisión con mi padre y con la Garelli, ese es mi primer recuerdo», explicaba emocionado Emilio Alzamora, campeón en 1999 de 125cc en una estructura propiedad del 12+1, en la que también competía su hijo Gelete. «Aquella fue la mejor época de mi carrera deportiva y con una persona que era muy apasionada y que tenía una energía que siempre lograba transmitir. La relación con él fue más allá de correr en su equipo y que, por supuesto, siempre quedará en la memoria...», señalaba Alzamora, siempre con el mensaje de apoyo a sus familiares muy presente. Ausentes en Brno, tanto Pablo como Gelete Nieto, el primero de ellos después de tener que cancelar el plan de viajar ayer por la mañana desde Ibiza, con la intención de agradecer las múltiples pruebas de cariño que les han ido llegando desde todas partes en estos duros días de tensa espera.

«¡Gracias por todo lo que nos has enseñado! Descansa en paz, maestro», escribía en sus redes sociales Marc Márquez, que pocas horas antes alababa la figura de Nieto. «Es un poco el que abrió las puertas. Lo que hizo Ángel no fue sólo por el motociclismo, si no por el deporte español. Al final casi que abrió las puertas a otro deporte en España. Había mucha afición a la moto, pero él la hizo crecer mucho, ayudó mucho», apuntó el piloto de Honda, que destacaba su importancia en este mundo. «A sus años seguía viniendo a las carreras y no creo que tuviese necesidad ninguna. Pero él era un apasionado del motociclismo y ha sido una leyenda del deporte en general». El mensaje de Márquez fue uno de los cientos que, minuto a minuto, llegaron para homenajear a una de las mayores leyendas españolas del siglo XX.