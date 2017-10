Marc Márquez (Repsol Honda RC 213 V), líder del mundial de MotoGP reconoció que en Japón preferiría «una carrera en seco». «La gente lo ve fácil [ganar el Mundial], pero son 16 puntos, que no es nada con Dovizioso y 28 con Maverick. Todo está muy apretado, pero hasta ahora en todas las condiciones me he podido defender y estar entre los mejores», señaló.