GP de la Comunidad Valenciana Márquez: «La bandera que representa a mi gente es la del 93» Marc Márquez, en conferencia de prensa en Cheste. / Rafa Marrodán «No me he planteado cómo puede ser el domingo», asegura el piloto español que se dispone a conquistar su cuarto título de MotoGP BORJA GONZÁLEZ Cheste Jueves, 9 noviembre 2017, 20:43

Marc Márquez afronta el último fin de semana de 2017 conocedor de su importante ventaja de la general, aunque siendo consciente de que la mejor manera de plantear estos próximos tres días es no obsesionarse con las cuentas que le harían por cuarta vez campeón del mundo de MotoGP. Sobre esto, sobre la opción de celebrar una nueva corona, le preguntó un periodista español en inglés durante la conferencia de prensa en común junto a Andrea Dovizioso, Valentino Rossi, Jorge Lorenzo, Dani Pedrosa y Johann Zarco.

«En 2014 celebró su primer Mundial de MotoGP paseando la bandera española. En los dos siguientes lo celebró con la bandera de su fan club. Quiero preguntarle, en este momento político, ¿ha decidido ya qué bandera va a enseñar? ¿Cree que esto puede crear controversia?». Una cuestión sobre la que Márquez ya tuvo que contestar en el pasado y que volvió a afrontar, con cierta tensión, este viernes. «Si gano el domingo ya veremos, pero al final la bandera que…», comenzó en inglés, para terminar la contestación en español tratando de evitar malos entendidos. «La bandera que representa a mi gente es la del 93. Para que se entienda», zanjó.

-¿Qué posibilidades tiene de ser campeón el domingo?

-Llego bastante bien a esta carrera. Llegamos a un fin de semana importante, donde quieras o no sientes que es un fin de semana especial. Pero no es la primera vez en que me encuentro en esta situación y, quieras o no, esto ayuda un pelín, porque te permite o intentas estar más tranquilo el jueves porque sabes que si te pones nervioso ya hoy, el domingo llegas anestesiado, llegas sin fuerza. Así que habrá que afrontar el fin de semana fiel a nuestro estilo, intentando buscar el límite en los entrenamientos, intentando buscar la mejor puesta a punto y luego el domingo veremos. Una cosa importante es que pinta buen tiempo durante todo el fin de semana así que eso es perfecto para nosotros y el domingo veremos dónde estamos nosotros, dónde está Dovizioso y dónde están los otros rivales.

-¿Qué porcentaje de posibilidades reparte hoy entre Dovizioso y usted?

-¿Porcentaje? Sólo puedo decir que firmaría llegar cada año con 21 puntos de ventaja a la última carrera, firmaría eso, porque sé que es una ventaja muy buena. Pero no quiero caer en el error o en la tentación de fiarme de hablar con la gente y de que lo vean hecho. Eso no es así, ya que al final el deporte y la vida es muy caprichosa, pueden pasar muchas cosas en cualquier momento así que no quiero ni relajarme ni bajar ningún punto de tensión, sino seguir fiel al mismo estilo que he utilizado hasta ahora.

-Dovizioso dice que tiene usted la presión.

-Lo dije en Malasia y es una cosa obvia: este campeonato lo puedo perder yo y lo puede ganar él, el que va delante con 21 puntos es el que tiene que gestionar la ventaja y es el que con un fallo puede hacer ganar al otro. Y Dovizioso tiene que arriesgar, tiene una sola estrategia, que es ganar la carrera y esperar pero la suerte que tengo es que dependo de mí mismo y lo que tengo que hacer es un buen domingo y acabar la carrera.

-¿Lo ha planteado de una manera distinta junto a su equipo con respecto a anteriores veces?

-Dentro del equipo se afronta igual, incluso con más intensidad. Al final es igual en todas las carreras, sacamos el ciento por ciento, y este fin de semana estamos haciendo las mismas reuniones y hablando de lo mismo, salimos más o menos igual que siempre, así que intentaremos sacar el ciento por ciento hasta el domingo después del warm up. Luego, ya veremos, pero soy muy consciente y lo he ido aprendiendo durante los años que es mucho más importante un campeonato que una carrera en sí.

-¿Cómo se lleva esa presión durante el fin de semana? ¿Cuál es la mejor manera?

-La mejor manera es seguir con la normalidad, con las mismas entrevistas, con los mismos eventos. Hay gente que cuando se juega un Mundial no quiere ni salir de su motorhome, pero al final este comportamiento ya te crea una situación de anormalidad, así que hay que seguir igual que siempre, con ganas locas de estar encima de la moto, aunque no he hecho moto durante esta semana para evitar riesgos ya que si pasaba algo me mataban (sonrisas). Así que tengo más ganas que nunca de subirme en la moto.

-¿Qué es más improbable, que gane Dovizioso con la Ducati o que acabe por detrás del undécimo puesto?

-Buff… Difícil de decir. Está claro que si acabo por detrás de la undécima posición querrá decir que me ha pasado algo, que me he caído o algo, pero todo puede pasar, pues al final estamos en un deporte que empezando por la mecánica, otros pilotos, situaciones, un error humano, pueden pasar muchas, muchas cosas. Y luego Dovizioso ha demostrado que puede ganar en cualquier circuito.

-¿No piensa en salir a hacer décimo o undécimo?

-De momento no me he planteado cómo puede ser el domingo, me he planteado sólo hasta el domingo después del warm up, que es la misma estrategia de siempre. Luego, ya veremos. ¿La estrategia? Honestamente va a depender un poco del nivel de Dovizioso pues si está para ganar habrá que optar por una estrategia y si no tiene ritmo para ganar o le cuesta más puedes optar por otra.