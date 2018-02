Márquez negocia ya con Honda para renovar su contrato en MotoGP

Márquez valoró ayer como muy positiva la llegada de Puig (nuevo 'team manager' de la escudería) y confesó que ya está hablando con Honda sobre el nuevo contrato, aunque siempre dejando un mínima puerta entreabierta a escuchar otras opciones. «Busco lo mejor para mí y Honda será la primera a la que escuche y la que tenga prioridad en todo momento. El cuerpo me lo pide, y el corazón también, porque son los que me dieron la oportunidad, pero también hay que prestar atención a las otras fábricas», expuso, para a continuación reconocer los contactos.

«Ya he empezado a hablar con Honda y también debo saber escuchar a otras fábricas, ya sea Ducati, KTM o Yamaha. Se suele cambiar de marca para buscar una motivación externa o porque te vendrá mejor deportivamente, pero a mí no me falta motivación ni resultados», concluyó el de Cervera, que prefirió no asumir el rol de máximo favorito que le ha atribuido Pedrosa.