Márquez destroza el récord de Silverstone El catalán Marc Márquez traza una curva en Silverstone. / OLI SCARFF / AFP La gestión del desgaste de los neumáticos se prevé fundamental en una carrera con cinco favoritos para el Mundial El piloto de Cervera presenta sus credenciales para pelear por una victoria fundamental en el devenir del campeonato BORJA GONZÁLEZ SILVERSTONE. Sábado, 2 septiembre 2017, 23:47

Una carrera, cinco favoritos y un Mundial en juego con los cinco primeros de la clasificación separados por sólo 35 puntos. Este es el resumen de lo que se pondrá en pista hoy en el circuito de Silverstone, con un horario nada habitual, las 16.30 horas. Cinco que se juegan un título de los que cuatro están marcados como candidatos a ganar -Dani Pedrosa, que sale séptimo, ha generado muchas dudas a lo largo del fin de semana- y a los que se suma Cal Crutchlow, tercero en la parrilla de salida y uno de los que mejor ritmo mostró en un trazado muy bacheado y en el que la gestión del desgaste de los neumáticos volverá a ser fundamental.

Un trazado, también, en el que las Ducati no están siendo tan competitivas como en otros escenarios, aunque Andrea Dovizioso fue capaz de encontrar un ritmo regular a la vez que tratará de imponer su fantástica capacidad de gestionar las carreras para buscar el mejor resultado posible en un día en el que no estará llamado a protagonizar la pelea por la victoria.

«Crutchlow está muy bien y creo que Maverick tiene muy buen ritmo. Luego están Valentino y Dovi, que quizás no están tan, tan fuertes, pero que estarán ahí en la lucha». Un análisis de Marc Márquez, que de nuevo impactó en la clasificación, con un tiempo histórico en Silverstone -el primero en rodar con una moto por debajo de los dos minutos-; un piloto que ha logrado más del 50% de las 'poles' que ha disputado en la clase reina -43 en 84 grandes premios-, las últimas cuatro de manera consecutiva.

El piloto de Cervera, que en 2016 terminó fuera del podio, completó una buena jornada en la que presentó sus credenciales para pelear por un triunfo que podría ser fundamental en el devenir del campeonato, en un circuito en el que Maverick Viñales estaba llamado a ser el protagonista. «Lo que intento es estar tranquilo. No sirve estar nervioso o agitado o negativo. Hay que intentar estar lo más positivo posible incluso cuando las cosas no van como uno quiere, como por ejemplo en la calificación», aseguró el de Yamaha tras terminar cuarto, un resultado que no le satisfizo aunque tampoco le hace perder su perspectiva para este domingo. «Cada carrera es vital porque hay que recortar puntos. Será una carrera de grupo al principio, y luego, el que tenga mejor puesta a punto tendrá la oportunidad de tirar y ver qué pasa, analizó, situando el objetivo en pelear en la cabeza.

«Delante. Creo que estaré ahí. He conseguido hacer ritmo de 2:01 y 2:02 bajos en el FP4, que es parecido a lo que tenían Márquez y Crutchlow. Creo que estaré delante, al menos en las primeras vueltas, pero ahora hay que trabajar para la segunda mitad de carrera», el punto crítico de Yamaha en este tramo del año, una moto que está desgastando en demasía el neumático trasero, lo que obliga a limitar la potencia, un factor que limita la competitividad en competencia con las Honda y las Ducati.

Conejo de la chistera

«Se podría decir que he sacado un conejo de la chistera porque era un día para haber estado más atrás», reconoció Valentino Rossi, que sigue asegurando no estar para pelear por el título. «Esta no es una buena noticia porque hemos llegado a un cierto punto y luego no hemos podido mejorar más y, sinceramente, estoy un poco preocupado por mañana porque como siempre perdemos tanto después de algunas vueltas. El desgaste de la rueda trasera es demasiado». La misma duda que mantiene Viñales tras unos entrenamientos en los que las Yamaha aparentaron más solidez que en los últimos fines de semana.

«Creo que Márquez y Crutchlow tienen otro ritmo ya que pueden girar en 2:01 con el neumático de carrera, y luego habrá otro grupo de pilotos en el que estaremos Viñales, Dovizioso, Lorenzo, Zarco y yo, aunque creo que eso es lo máximo que podemos hacer si va todo bien, puesto que todavía tenemos el 'warm up'». Un panorama poco alentador para sus aspiraciones en una carrera que aparece como crucial viendo lo poco que va quedando ya de campeonato.