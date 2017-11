MOTO GP Márquez, campeón al estilo Márquez El piloto español Marc Márquez, festejando ayer en el circuito Ricardo Tormo de Cheste (Valencia) su cuarto título de campeón del mundo de MotoGP. :: Afp El español logra su cuarto título de MotoGP tras una carrera en la que casi se cae, pero en la que Dovizioso se fue al suelo BORJA GONZÁLEZ CHESTE. Lunes, 13 noviembre 2017, 00:35

«Márquez's style!», decía en inglés y entre risas Marc Márquez tras lograr su sexto título de campeón del mundo. 'Al estilo Márquez', en referencia al momento más eléctrico -una casi caída- de una carrera llena de tensión, con muchas segundas lecturas en un día en el que muchos factores tenían que sumarse para que el piloto de Cervera no se llevase su cuarto MotoGP, y que este terminase en las manos de Andrea Dovizioso. Muchos o tal vez sólo dos: que Márquez sufriese un incidente, o mecánico o en forma de caída; y que Dovizioso ganase la carrera.

El italiano intentó hacer su parte. Supo aguantar en el quinteto de cabeza, también conocedor de que no era un domingo en el que a su rival le fuese a tocar arriesgar, lo que iba a hacer que tuviese que guardarse unas décimas en el bolsillo como colchón de seguridad. Y Márquez lo hizo, aunque también hizo una de las suyas, detonando una carrera que vuelta a vuelta mantenía su guión: el cada vez menos sorprendente Zarco liderando desde la salida, Márquez a su rueda, Pedrosa siempre a menos de un segundo de su compañero de equipo, y la pareja Lorenzo-Dovizioso circulando muy cerca de la segunda Repsol Honda.

MotoGP 1. Dani Pedrosa (ESP)00 46:08.125 2. Johann Zarco (FRA) +00 00:00.3 3. Marc Márquez (ESP) +00 00:10.9 Puntos 1 Marc Márquez (Honda) 298 2 Andrea Dovizioso (Ducati) 261 3 Maverick Viñales (Yamaha) 230 4 Dani Pedrosa (Honda) 210 5 Valentino Rossi (Yamaha) 208 Moto2 1. Miguel Oliveira (POR) 00 43:15.843 2. Franco Morbidelli (ITA)+00 00:02.2 3. Brad Binder (SUD)+00 00:04.2 Puntos 1 Franco Morbidelli (Kalex)308 2 Thomas Luthi (Kalex)243 3 Miguel Oliveira (KTM)241 4 Álex Márquez (Kalex)201 5 Francesco Bagnaia (Kalex)174 Moto3 1. Jorge Martín (ESP)00 40:02.193 2. Joan Mir (ESP)+00 00:03.760 3. Marcos Ramírez (ESP)+00 00:03.877 Puntos 1 Joan Mir (Honda)341 2 Romano Fenati (Honda)248 3 Arón Canet (Honda)199 4 Jorge Martín (Honda)196 5 Fabio Di Giannantonio (Honda)153

«Era muy consciente de que no tenía que arriesgar más de la cuenta pero el error no ha sido por ir pasado de vueltas, ha sido por miedo, cosa que no tengo nunca», confesó el campeón del mundo sobre su enésimo milagro, levantar la moto cuando ya estaba en el suelo tras un error en la primera curva de la vuelta 24 justo después de pasar a Zarco.

«El error no ha sido por ir pasado de vueltas, sino por miedo», admitía Márquez que estuvo cerca de caerse Dani Pedrosa se subió a lo más alto del podio en Cheste, con Zarco y el propio Márquez a su lado

Márquez levantaba la moto y volvía a la pista por detrás de sus cuatro rivales, y lejos de ellos, aunque con bastante margen sobre el grupito perseguidor. Pero al líder de la general la tensión del fallo se le fue de golpe cuando vio lo que se terminó cociendo por delante.

Dovizioso se había mantenido siempre a rueda de Lorenzo, dejando por momentos la sensación de que estaba siendo frenado por su compañero de equipo en el objetivo de apretar a Márquez. Es por eso que desde el box Ducati repitieron la maniobra de Sepang: mostrar a Lorenzo en la pantalla de su moto el mensaje 'Suggested mapping 8', es decir, 'deja pasar a Dovizioso'. Una acción que no tuvo ningún efecto: seis veces se lo pusieron desde la vuelta 13, más otras tres vueltas con un mensaje en la pizarra del muro pidiendo que se dejase rebasar por el italiano, un consejo que el mallorquín desoyó.

«Sabía que lo mejor para todos, para mí, para Ducati y para Dovizioso, era seguir tirando hasta el final ya que tener mi rueda justo delante le hacía mejorar esa décima o dos que le permitía mejorar su ritmo», argumentó Lorenzo, un pensamiento compartido por su compañero de equipo. «Me ha ayudado a pilotar más fluido, algo que durante el fin de semana no había conseguido en ningún momento y al final he podido pilotar de manera constante hasta que he cometido el error».

El error fue la caída en la vuelta 25, justo una después del susto de Márquez y segundos después de que Lorenzo se hubiese ido al suelo. El segundo falló encendido en agarrarse a las ruedas de Zarco y Pedrosa; Dovizioso desconcertado tras la caída de su referencia en carrera.

Con el título resuelto, la carrera se convirtió en un duelo por la victoria entre Zarco y Pedrosa. Se impuso el español, que firmó su segundo triunfo de 2017. Márquez también supo disfrutar de su fiesta: vuelta de honor, parada en la curva 6 para todo el ritual de honores preparado por su club de fans, paseo de la bandera con el 1 de campeón, locura con su grupo más cercano, con el que celebró un campeonato mayúsculo y espectacular, con una segunda mitad de año excelsa y casi perfecta que le ha llevado a seguir inscribiendo su nombre en la historia.