GP de Catar Marc Márquez: «De entrada no descarto nada en Losail» Marc Márquez, durante la rueda de prensa en el circuito de Losail. / Karim Jaafar (Afp) El vigente campeón de MotoGP confía en empezar el Mundial mejor que el año pasado BORJA GONZÁLEZ DOHA (CATAR) Jueves, 15 marzo 2018, 18:32

Aunque sólo fuese por llegar como campeón, Marc Márquez sería el favorito al título de MotoGP 2018. Y lo es más por haber ganado cuatro de los últimos cinco mundiales y por la buena entrada de Honda en el nuevo curso.

-En el campeonato es el rival a batir pero en el test le costó un poco, ¿no?

-Bueno, lo he dicho en la rueda de prensa, llegamos con una buena base, con una base quizás mejor que la del año pasado pero sigue habiendo mucha igualdad, los rivales han mejorado y eso significa que no serás el más fuerte en todos los circuitos sino que tendrás que ir adaptándote, tendrás que saber sufrir y quizás Losail es uno de los circuitos en los que en teoría tendríamos que sufrir cada año. En teoría tendríamos que sufrir, pero en los test fue bastante bien y de entrada no descarto nada. Es uno de esos circuitos que si va bien va muy bien y si va regular estamos ahí.

-¿Sería más un circuito para Ducati y Dovizioso?

-Es un circuito donde tradicionalmente las Ducati y las Yamaha van muy bien, el año pasado ganó Viñales y Dovizioso ha estado cada año o muchos años en el podio segundo, muy cerca de la victoria, así que será difícil estar en el podio.

-¿Será una temporada más regular en lo que a resultados se refiere?

-Espero que pueda ir progresando, aunque sí que también espero empezar mejor que el año pasado y eso querrá decir que el salto será menor pues ya desde el principio estaremos luchando por las primeras posiciones. Éste es el objetivo, pero también somos conscientes de que durante la temporada los rivales van a ir mejorando y nosotros también tendremos que ir mejorando; nos hemos concentrado mucho en el motor, en intentar encontrar un buen motor, un motor que se adapte bien ya que aquí se precintan y ya no se pueden tocar y en cambio en toda la parte ciclo ahí sí que podemos ir mejorando.

-¿Conseguir el título de 2017 con tres ceros le permite ser más optimista?

-Me hace pensar de otra manera, que si no hubiese tenido tantos ceros habría sido un campeonato más cómodo, no se me habría caído el pelo y todas estas cosas. Bromas aparte, te caes porque te aprietan, a nadie le gusta caerse pero si lo haces es porque te aprietan y vas buscando el límite y este año va a estar todavía más apretado; todo el mundo va a ir con ganas, va a ir al límite y hay un factor externo de motivación que es el de las renovaciones. Sí que es verdad que ya se han producido algunas pero muchos pilotos satélites se harán ver y esto quieras o no influye y habrá que estar atentos y saber interpretar bien cuándo se puede atacar y cuándo toca mantener la calma y sumar puntos.

-¿Estos primeros grandes premios antes de llegar a Jerez son los que sirven para situarse?

-Bueno, son todos importantes y este año hay uno más, una carrera más en donde recuperar puntos o perderlos, nunca se sabe, pero sí que son importantes ya que si llegas a Europa..., bueno, ya no digo líder, pero sí delante luchando por el campeonato entras en carreras más seguidas, en circuitos un poquito más normales y ahí todo puede pasar; es importante Catar pero como todas las carreras pues en todas se reparten 25 puntos, pero si empiezas con buen pie todo ayuda.

-¿Está de acuerdo con Valentino Rossi en que es el campeonato más igualado de la historia?

-Difícil, lo diré de aquí en tres o cuatro carreras, difícil porque el año pasado ya en pretemporada de golpe, yo aquí hice el undécimo, creo, y vi un Barberá tercero, Loris Baz también por ahí delante y era difícil de interpretar porque muchos equipos de fábrica van probando cosas y será interesante cómo va evolucionando todo, poco a poco. En esta primera carrera se verá todo muy igualado y será difícil entrar en la QP2. Y durante la temporada cambia mucho el hecho de llegar a un circuito y en tres sesiones poner la moto a punto, probar los neumáticos, ponerse uno en el sitio y correr. Esto ya cambia la historia.

-¿Qué le parece la renovación de Valentino?

-La verdad es que me lo esperaba, tiene el nivel, se le veía motivado, en los test se le veía muy animado porque en realidad no son dos años, son tres ya que queda uno por delante y dos más y MotoGP es muy exigente y tiene la presión esa de que sabe que tiene que estar en el máximo nivel porque está en un equipo de fábrica como el de Yamaha y esto requiere ganar carreras, estar en el podio y todo...