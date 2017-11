MotoGP Marc Márquez: «Como decía Luis… Ganar, ganar y volver a ganar» Marc Márquez celebra su cuarto Mundial de MotoGP. / Afp El reciente campeón del mundo de MotoGP ya piensa en conquistar su séptimo título y advierte que no se pone «un límite» ni un «número» JAVIER VARELA Madrid Jueves, 16 noviembre 2017, 13:42

Sólo unas horas después de conseguir su cuarto Mundial de MotoGP y el sexto en su palmarés Marc Márquez quiere más. "Quiero vivir año tras año y disfrutar. La presión y ganas de todo el equipo es luchar por títulos mundiales pero sabiendo que habrá años que sí y años que no", aunque tiene claro que "mientras pueda mantener la ilusión que es lo que me hace disfrutar en la moto…".

Sin embargo, Márquez no se pone "un límite", ni se marca un "número" cuando se le pregunta hasta dónde puede llegar en Mundiales y se le habla de superar los 12+1 títulos de Ágel Nieto. "Estas comparaciones son fuera de lugar y palabras mayores. Ángel fue mucho más que el 12+1, porque fue el que nos abrió las puertas a todos los pilotos españoles al Mundial". "Con vivir año a año e intentar luchar por títulos y mantener la diversión en la moto me vale", añadía antes de avisar a sus rivales que no se cansa de ganar. "Como decía el gran Luis Aragonés: 'ganar, ganar, ganar y volver a ganar…' Todos los deportistas competimos para ganar. Yo no me canso y menos con 24 años", sentenciaba.

Y si el domingo ganó el Mundial fue gracias, entre otras cosas, a la salvada que hizo en una de las curvas más rápidas del circuito de Cheste. "Hay gente que dice que lo hago a propósito, pero nada de eso. Me sale así y cuando vas sobre la moto no te hace gracia", confesaba. Una habilidad que tiene el piloto catalán y que confiesa que "no se entrena y la suerte ayuda", pero que "tras caerme 27 veces en un año aprendes a notar cuando va a venir la caída", decía sin perder su eterna sonrisa. Sin embargo sí que reconoció que el domingo se vio en el suelo: "Pasó muy rápido y una vez visto fue un error que hubiese podido acabar peor. Lo importante es que fuimos campeones pero ahí quedó la marca de la casa". Además, confesó que "desde la moto pensé que había sido menos, pero cuando lo vi en la tele y en una curva que se pasa casi a 160 kilómetros por horas ves que hay un punto de suerte".

Entiende las órdenes de equipo

Este Mundial ha tenido además un protagonista inesperado con las órdenes de equipo en la lucha entre Marc Márquez y Andrea Dovizisoo por el Mundial. "Cuando un equipo se está jugando un Mundial las entiendo perfectamente, pero luego los pilotos tienen que entender si es mejor o peor, pero no hay polémica porque Dovizioso dijo que Lorenzo le estaba ayudando en Valencia porque iba más rápido". "Son cosas que en cualquier deporte y cuando hay compañeros de equipo pueden pasar", zanjó.

Marc Márquez, que junto a Dani Pedrosa, Toni Bou y Fujinami Takahisa, visitó el colegio Sagrada Familia de Jorge Juan de Madrid, que ha ganado el concurso realizado por Repsol contra el bullying, reconoció que la mejor forma de luchar contra el acoso escolar es "el compañerismo, porque si todos están unidos y se respetan, nadie podrá sentirse acosado", señalaba el tetracampeón del mundo de MotoGP. Además, a preguntas de algunos de los escolares, Marc confesó que "en el colegio me portaba bien porque sino el fin de semana mis padres no me dejaban montare en moto" y que su asignatura favorita era "matemáticas". Para terminar, el piloto de Honda les recordó a los más pequeños que lo más importante para practicar cualquier deporte es "hacerlo con pasión y con la idea de divertirte".

Por último, Marc Márquez –gran aficionado al fútbol- habló del derbi madrileño entre el Atlético y el Real Madrid aunque no se quiso mojar en el resultado y apostó por un "empate" porque "meter un gol al Atlético cuesta". El piloto deseó que "gane el espectáculo porque los derbis siempre son impresionante y que sea uno de esos partidos que pasan rápido los 90 minutos porque han sido espectaculares". Sobre la posibilidad de que Griezmann termine en el Barcelona, Márquez recordó que el delantero francés "siente mucho los colores del Atlético y cuando vuelvan a reencontrar esa sensación que tenían van a ser un gran equipo".