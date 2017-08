«Mañana será un día especial para todos los pilotos»

“Una pole más, la 69, es un número especial, el dorsal de Nicky Hayden más que un número erótico… (Risas) Luego la pondré en las redes sociales dedicándola a Nicky porque es difícil conseguir 69 poles”, explicaba un sonriente Marc Márquez, que salió de los entrenamientos del sábado en el Circuito de Brno como el máximo favorito para la carrera de este domingo. “Lo importante es que estamos aquí en Brno, que es uno de los circuitos en donde normalmente en el pasado he sufrido un pelín más que en otros, pero este fin de semana me estoy encontrando bastante bien, tengo un ritmo bastante bueno, no como en Alemania, lógicamente, pero sí un ritmo para poder luchar por la victoria y creo que por el podio. Pero veremos las condiciones mañana porque dicen que al parecer cambian, así que será todo una incógnita”.

Hay puntos y puntos. Lo que está claro es que este fin de semana nos ayudó que en el FP1 lloviera y que en el FP2 el grip fuese malo, porque así los otros han tenido menos tiempo para trabajar. La verdad es que con estas alas hemos ganado algo de aceleración, uno de los puntos en los que sufríamos nosotros y hemos podido compensarlo en otros aspectos, porque, normalmente, cuando ganaba aceleración perdía mucho feeling con el tren delantero, perdía bastante giro, pero lo hemos podido compensar y la verdad es que en este circuito, por ahora, nos encontramos bien. Aunque habrá circuitos, como quizás el siguiente, donde nos tocará sufrir un poco más pero de momento nos estamos encontrando bien y, aparte, mi compañero de equipo siempre ha ido muy rápido aquí y es de los circuitos en donde pilota mejor.

¿Le preocupa más él que Rossi?

Bueno, si al final la carrera es esta tarde me preocupa más Dani, pero conociendo a Valentino… Si fuese otro no, pero siendo Valentino al final mañana estará allí y estará luchando por la victoria. Serán cruciales las últimas vueltas, tanto el neumático medio como el duro bajan bastante y tendremos que estar atentos y tener un buen ritmo, pero a la vez gestionar bien los neumáticos. Y este, normalmente, es uno de los puntos fuertes de Dani.

¿Podría ser una motivación extra intentar ganar mañana para dedicar la victoria a Ángel Nieto?

Está claro que mañana será un día muy especial, imagino que habrá un minuto de silencio en la parrilla de salida, que será un día especial para todos los pilotos y está claro que a cualquiera de nosotros nos gustaría ganar para dedicarla. Pero lo importante es que habrá un domingo más de carreras, un domingo más de la que era su gran pasión y haya el resultado que haya todos le dedicaremos este domingo tan especial.

¿Cree que Viñales está perdiendo fuelle o que Valentino está ya haciendo de las suyas?

No creo, no creo; sí que es cierto que al final hoy con la misma moto ha sido bastante más rápido Valentino, pero al final yo creo que es una de las cosas que están pasando este año, que pasa y que pasará en esta segunda parte de la temporada. De circuito a circuito hay muchos cambios, muchas diferencias; por ejemplo, en Alemania Maverick atrapó a Valentino, lo pasó y se fue. Aquí, quizás por su estilo de pilotaje Valentino va más rápido que él, pero hasta mañana que no se pase la bandera de cuadros no me atrevo a decir nada.