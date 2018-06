Magistral victoria de Jorge Martín Lunes, 4 junio 2018, 00:35

«Nuestra moto no tiene la aceleración de la KTM, así que sería ilógico querer salir segundo o tercero, porque no puedo adelantarles. Tendré que intentar tirar a muerte en la última vuelta y, a malas, si sales primero y te pasan, acabas tercero, porque más de dos no te pasan y un tercero sería bueno para mí viniendo de donde venimos». Este había sido el sábado el análisis del autor de la 'pole', Jorge Martín, que, además, había dominado todos los entrenamientos en el fin de semana. Martín pudo gestionar el mal 'presagio' para imponerse y sumar su tercer triunfo del año, uno muy importante tras los dos inmerecidos ceros de Jerez y Le Mans. El español hizo una salida de la última curva excepcional, tanto como para aguantar el empuje de Bezzecchi y llevarse la victoria.