Moto3 | GP Malasia Joan Mir: «No me habría molado haber ganado el Mundial sin hacer una pole» Joan Mir, en rueda de prensa. / Rafa Marrodan/Photocall3000 El piloto español saldrá desde la primera posición de la parrilla por primera vez en la temporada BORJA GONZÁLEZ Circuito de Sepang (Malasia) Sábado, 28 octubre 2017, 14:28

Al campeón de Moto3 le faltaba firmar una pole y, por fin, lo logró. Y con récord del circuito. Joan Mir confesó nada más terminar la segunda jornada de entrenamientos en Sepang que con el Mundial cerrado pilota más relajado que nunca.

Pregunta: Este fin de semana le hemos molestado poco, ¿eh?

Respuesta: Sí, sí, poco, poco, es verdad (Risas). ¡Pues gracias!

P.: La espinita clavada de un gran año, la pole. Hoy le ha salido y con récord.

R.: Sí, si hubiese ganado el campeonato sin ninguna pole no me habría molado. Y, al final, tener una pole cambia un poco las cosas. Significaba mucho el hecho de tener una pole antes de acabar el año, por esto, no puedes ganar un Mundial sin tener una pole, al menos yo lo veo así. Y si lo ganas así es un poco raro, no me gusta, no quería ser recordado así. Lo quería y al final con vuelta buena y todo. Estoy notando el hecho de no tener presión en la manera de pilotar, piloto creo que mejor, más fino, disfrutando de la moto, y es cuando voy rápido. Se han juntado muchos factores y es importante.

P.: ¿Sintiéndose tan fuerte le apetece lo de llegar a las once victorias y ser el campeón con más puntos de la historia de la categoría pequeña?

R.: Sí. Aunque si te soy sincero el objetivo no es ese, el objetivo ya lo hemos cumplido, y ahora quiero disfrutar. Y creo que si disfruto sí que tengo opciones de lograrlo. De momento me está saliendo y mañana carrera, gestionar, calor y a ver qué sale.

P.: Pero tiene presente que son diez victorias de Márquez, once de Rossi…

R.: Sí, sí, lo tengo presente. Lo tengo presente pero no me voy a volver loco, también te lo digo. No va a ser o gano o me caigo. Voy a seguir la misma línea de siempre y, obviamente, no voy salir sólo a hacer puntos. Quiero hacer una bonita carrera, quiero irme de aquí con un buen sabor de boca y esto te lo puede dar una victoria o un podio, o haber estado luchando delante y dejar el sello.

P.: ¿Es este circuito complicado para escaparse? Por las dos rectas y los rebufos. ¿O cree que hay alguna opción de hacerlo?

R.: Esto no se sabe nunca. Sí que es verdad que tengo un buen ritmo, otra vez, y esto igual me puede ayudar, a lo mejor en las últimas vueltas o al principio, no lo sé. Sí que lo ideal es escaparse y hacer la carrera tranquila, pero creo que no va a ser así. Creo que va a ser en grupo, creo que no van a haber tantos pilotos como en Phillip Island o como en otros circuitos, como Mugello, y habrá que gestionarlo.

P.: ¿Quién puede estar en ese grupo?

R.: ¿Quién puede estar? Martín, aunque despista un poco, porque las vueltas las saca, pero luego en ritmo le cuesta un poco. Seguramente esté. Fenati, por descontado, y los pilotos que han estado en todo el año más alguna sorpresa.

P.: ¿Le tratan de manera diferente ahora en pista el resto de pilotos?

R.: (Piensa) Más que el año pasado sí, eso te lo digo. Eso se nota. El año pasado le metía la moto a uno y me cerraba y decía ‘¡dónde va este!’. Pero sí que es verdad que esto ahora se nota, aunque no lo parezca. El año pasado, inconscientemente, con Binder también sucedía.

P.: ¿Y usted a los nuevos también les marca el terreno?

R.: (Risas) Sí. (Más risas).