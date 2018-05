Motociclismo | Mundial El Circuito de Jerez ya es el Ángel Nieto Un busto de Ángel Nieto preside la puerta principal del Circuito de Jerez-Ángel Nieto. / Efe El Gran Premio de España se vuelca en distintos homenajes a la figura del doce más una veces campeón del mundo de motociclismo BORJA GONZÁLEZ Jerez de la Frontera Jueves, 3 mayo 2018, 14:59

Este viernes comenzará oficialmente el Gran Premio de España de motociclismo, la primera cita europea del Mundial, con los primeros entrenamientos libres, aunque a mediodía del jueves tuvo lugar el primer acto de uno de los eventos deportivos más importantes de los que se celebran en nuestro país: ni más ni menos que el cambio del nombre del trazado andaluz, que ha pasado a llamarse Circuito de Jerez Ángel Nieto. Todo en un fin de semana en el que el súper campeón español va a tener una presencia muy especial. Con su incorporación al nombre de 'la Catedral' del motociclismo español, y también con la inauguración de un gigantesco busto de Nieto que desde esta semana preside la puerta 2 del circuito. «Sensación inolvidable, sensación de que es una recompensa, por la carrera deportiva tan brillante que ha tenido mi padre», confesaba emocionado Gelete Nieto, el hijo mayor del piloto madrileño nacido en Zamora. «¿Como hijo? Estoy súper orgulloso de lo que ha hecho mi padre, tanto en la pista como fuera. Tenía tantos amigos, ha sido un personaje tan querido… Creo que se ha ido muy pronto pero se ha ido como un rock star y ha disfrutado mucho de todo. Así que sólo puedo decir que estoy muy contento».

Y estos no van a ser los únicos actos alrededor de la figura de Nieto. Este viernes se presentará oficialmente la fundación que lleva su nombre y al frente de la cual van a estar sus hijos. «Nos hemos dado cuenta de que mi padre ha roto barreras y de que la gente quiere seguir hablando de Ángel Nieto. Y qué mejor que hacer una fundación. La fundación va a ayudar a los accidentados en moto, se va a centrar en eso, pero está abierta a muchas otras cosas». El 'Gran Premio de Ángel Nieto' se prolongará hasta el domingo, cuando Gelete y su hermano Pablo darán una vuelta de honor al trazado con dos motos del mito, una Garelli de 125cc y una Derbi de 80cc. «El domingo nos vamos a dar una vuelta Pablo y yo con las motos de mi padre. Y eso imagínate cómo va a ser», explicaba con la voz entrecortada Gelete. «Ya cuando corría yo me emocionaba en el warm up o en la vuelta de formación, así que imagina con las motos de mi padre, con el tiempo que hace que no me subo aquí a una moto de carreras… Se me van a saltar las lágrimas. Va a ser brutal».