El recuerdo de Ángel Nieto sobrevuela el reinicio del Mundial

Comenzó la jornada del viernes con el Circuito de Brno cubierto de nubes negras y con la lluvia marcando el arranque de la acción en pista del décimo Gran Premio de 2017, el que marca el inicio de la segunda parte del campeonato, el más emocionante de la historia en MotoGP. Un ambiente propicio para decorar las crónicas con la tristeza del día después de la desaparición de Ángel Nieto, figura clave de este deporte y que estuvo presente en cada momento de la vuelta al trabajo. Todos, pilotos, equipos, prensa, trabajadores del Mundial, recordaron lo que Nieto ha supuesto en estos largos 50 años de vueltas alrededor del mundo, en el plano deportivo y en el humano. Porque ese carácter especial es lo que nadie se cansaba en recordar. «Hoy es una jornada muy triste para nuestro deporte, porque Ángel Nieto es uno de los pilotos más importantes de la historia del motociclismo, no sólo por los 13 (12+1) mundiales ganados, sino también por su carácter, su pasión y su energía fuera de la pista», destacaba el idolatrado Valentino Rossi en sus redes sociales con una imagen mítica, la de la vuelta de honor en Le Mans el día en que el italiano logró su victoria número 90 en el campeonato, lo que le igualaba con Nieto. Una vuelta con los dos montados en la Yamaha de MotoGP, pilotada en este caso por el campeón español.

«La vuelta de Le Mans fue el momento en público más bonito de nosotros juntos, fue una cosa preciosa para el motociclismo, cuando conseguí las 90 victorias y fuimos juntos con la M1; seguro que me gustaría hacer algo especial para recordarle si vuelvo a ganar, pero primero habrá que pensar en si somos capaces de ganar. Encontraremos algo que hacer porque ha sido un gran personaje del motociclismo y un gran amigo de todos», señaló Rossi ya de viva voz una vez finalizada la jornada de entrenamientos. Y es que, después de su incineración, el Mundial y sus aficionados aguardan a ver cuál va a ser el homenaje de despedida, en un acto que se espera celebrar después de la carrera de Silverstone que se disputa en el último fin de semana de agosto. Mientras tanto, habrá un minuto de silencio previo a las carreras de este domingo, aunque el propio máximo responsable de Dorna, Carmelo Ezpeleta, se mostraba algo escéptico con los homenajes puntuales para alguien con tanto peso global. «El regalo de Ángel Nieto a Dorna fue impagable», explicó emocionado Ezpeleta. «En España las motos no eran prácticamente nada antes de él. En 1990, cuando Dorna pujó ante la FIM por los derechos del Mundial, lo pudimos hacer por lo que él había hecho por el deporte. Su personalidad misma estaba por encima del deporte».

Otro de los que más compartió dentro y fuera de las pistas con Nieto fue Jorge Martínez Aspar, compañero de equipo, rival, 'jefe' de Pablo o Fonsi Nieto y, como quiso destacar, por encima de todo amigo. «Yo creo que como piloto no era el más rápido y él no tuvo ningún problema en muchas ocasiones de reconocer que eso era verdad», analizaba el valenciano, cuatro veces campeón del mundo. «Decía que había muchos pilotos mucho más rápidos que él, pero luego evidentemente no tenían ni su inteligencia ni su picardía, ni sabían rodearse de lo mejor. Ángel en aquella época era un superdotado absoluto como piloto, pero sobre todo de cabeza, de saber lo que tenía que hacer en cada momento. Se rodeaba de los mejores, sabía ser muy pícaro en las carreras, se estudiaba a los rivales, los ponía nerviosos, les tocaba..., un montón de cosas que se hacían antes que ahora no se hacen».

Aspar también habló claro sobre una deuda que el deporte español siempre ha tenido con Nieto: la no concesión del Príncipe de Asturias, ahora Princesa de Asturias, por su trayectoria, un galardón que en las dos ruedas sólo ostenta Sito Pons. «No tienen vergüenza, es increíble que un doce más una veces campeón del mundo, 24 veces campeón de España y un pionero absoluto, español, no tenga el Príncipe de Asturias. Es increíble. No se lo puede creer nadie».

El recuerdo del maestro marcó el arranque de un Gran Premio que en lo deportivo vio cómo la Ducati de Dovizioso lideraba los primeros entrenamientos, con Barberá quinto como el mejor español, con Márquez justo cerrando el grupo de los diez primeros y con Viñales y Rossi -siguen sin tener las cosas claras en Yamaha fábrica- fuera de este pelotón que da acceso directo provisional a la Q2, donde se decide la 'pole'. Un día que también vio cómo Ducati ponía en pista una llamativa modificación de su carenado en manos de Lorenzo.