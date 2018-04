MotoGP | GP de Argentina Marc Márquez: «Me preocupan cero las palabras de Rossi» Marc Márquez mira a Rossi tras golpear su moto. / Nicolás Aguilera (Efe) El español se acercó a disculparse tras acabar la carrera BORJA GONZÁLEZ Termas de Río Hondo (Argentina) Lunes, 9 abril 2018, 00:34

Terminó fatal la carrera de Marc Márquez en Argentina, sancionado tres veces después de varios incidentes en pista con distintos pilotos (Aleix Espargaró, Nakagami, Luthi, Rabat, Smith) pero, sobre todo, con Valentino Rossi, que terminó por los suelos. Terminó mal una prueba que ya había comenzado de mala manera, con un problema en la salida. «Sí, se me caló la moto, se paró el motor por un fallo electrónico en la salida. Levanté la mano, yo mismo he empujado porque no saltaba nadie y por suerte arrancó la moto. El error vino de allí, llegó un oficial y yo pregunté si tenía que ir al pit lane o a la parrilla de salida. No sabía qué tenía que hacer, él tampoco, y entendí que debía ir a la parrilla. Lo hice lo más rápido posible, intenté salir y luego vi el ride through que no he entendido. Si un oficial me dije que puedo salir. Lo cumplí, venía remontando con un ritmo muy fuerte y podía coger gente. Primero me disculpé con Aleix, fue un error mío porque llegaba cuatro segundos más rápido que él y frenó donde no me lo esperaba. Por suerte no pasó nada, me penalizaron una posición y lo entendí».

- ¿Cómo ha sido el incidente con Rossi?

La pista estaba complicada para adelantar, cuando intentaba pasar a Valentino había un parche de agua. Pasó lo que ha pasado, nos hemos tocado e intentando girar, cuando llegó al césped se cayó. Fui a disculparme al box, no aceptó las disculpas y lo respeto. Una carrera llena de contratiempos, pero me quedo con el nivel, que fue bueno.

- ¿Le preocupan las duras declaraciones de Rossi contra usted?

Me preocupan cero, por nivel en pista me he encontrado muy cómodo. He cometido un error, involuntario totalmente. Con la pista seca no pasa, pero se me bloqueó cuando pisé un parche de agua que pasó también con Zarco y Pedrosa o con Petrucci y Aleix. Fui a Dirección de Carrera a pedir explicaciones, pero sobre por qué el oficial me dejó ir a la parrilla y no me sacó fuera. Soy un piloto con experiencia, llevo 10 años aquí y fui a preguntarle porque tuve calma para hacerlo. Él no supo qué hacer y es lo que no entendí.

- ¿Fue por encima de los límites?

He hecho una carrera empujando al cien por cien empezando por el error en la parrilla. Fue una carrera al cien por cien, intentaba remontar al máximo y la pista estaba delicada, lo que dificultaba los adelantamientos. Para mí ha sido más error el que tuve con Aleix que el de Valentino. No he hecho nada voluntario, en ningún caso he tirado a nadie con el toque ni he ido a buscar a nadie, quería ir hacia delante. Respecto a las declaraciones, no voy a decir nada. Él también ha tenido 25 años.