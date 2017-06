Mugello, territorio italiano. El trazado en el que más kilómetros acumulan las Ducati, su circuito de pruebas. El trazado en el que Valentino Rossi fue capaz de ganar ininterrumpidamente desde 2002 a 2008, ambas temporadas incluidas, y que espera ver ganar de nuevo al megaídolo local. El trazado que fue el escenario de la tercera 'pole' del año de Maverick Viñales, que terminó el viernes muy dolorido por una fuerte caída en la que se dañó el brazo izquierdo, un incidente que le afectó en el arranque de este sábado.

«Estoy contento, contentísimo, porque ayer (por el viernes) después de la caída no estaba al cien por cien», explicó Viñales ya por la tarde. «Esta mañana me resentía un poco, sobre todo al pasar por esas dos curvas, pero esta tarde me he sentido mejor y en la calificación he podido dar mi cien por cien. Lo tengo un poco inflamado. No me preocupa para la carrera. En el cuarto libre he dado diez vueltas seguidas y me sentía bien, así que no tengo ningún problema. Me molesta cuando se mueve la moto, porque da golpes, pero ha mejorado desde ayer», destacó. El de Yamaha marcó un registro imposible para sus rivales, el primero Rossi, segundo en la parrilla de Mugello después de haber deslizado dudas sobre su estado físico tras el accidente de la semana pasada entrenando.

«Es siempre una emoción especial correr aquí», comentó el italiano sobre la primera de las dos pruebas transalpinas del curso. «Aunque yo tengo mucha suerte, porque en cualquier sitio del mundo tengo muchos seguidores. Pero esto es especial, y Mugello en concreto, por el tipo de circuito que es, las colinas que tiene, porque te permite ver a los fans muy, muy cerca. Y mañana se espera a mucha gente. Esto da un extra de motivación», admitió Rossi.

Factores que a buen seguro le ayudarán en las 23 vueltas de carrera, unas vueltas en las que se espera un fuerte calor y en las que pondrá a prueba su físico. Más débil, en su versión y en lo comunicado por Yamaha, no tanto como se explica si nos atenemos a las caras y miradas de sus rivales al ser preguntados por este hecho. «Sinceramente, el martes pensaba que sería imposible correr aquí, y estaba muy triste», reconoció Rossi, que ha confirmado una mejoría diaria. «Ayer fue muy difícil porque tenía mucho dolor, y aunque me sentía bien encima de la moto, estaba preocupado. Pero era optimista, porque veía que mejoraba con el paso de los días. De hecho, hoy he sido muy fuerte en todos los entrenamientos. Este segundo puesto es más importante de lo normal, porque las dos primeras filas estamos muy igualados, así que la carrera de mañana será muy dura», apuntó. Una carrera sin un pronóstico claro y con los pilotos despistados sobre la información que acerca de un probable ritmo para la prueba han ido dejando unos y otros.

«Rivales hay bastantes para mañana», reconoció Pedrosa, quinto por detrás de las Ducati de Dovizioso y Pirro. «Parece que Valentino ha enseñado ya las cartas y habrá que estar muy concentrados en una carrera en la que los rebufos serán importantes», añadió el catalán. Y es que se espera que las motos italianas demuestren su poderío en cuanto a potencia en la larga recta del trazado italiano, una ventaja contra la que tendrán que desenvolverse las Yamaha y las Honda. «Al final el ritmo está ahí y si llegas diez kilómetros por detrás al final de recta pues frenas un poquito más tarde y lo recuperas. Se puede, pero el problema es el riesgo, ya que tienes que coger un pelín más para estar con ellos», confesó acerca de ese hándicap Márquez, menos lúcido que en anteriores entrenamientos oficiales y que tuvo que conformarse con terminar sexto. «Entrando en la curva es donde sufro un poco más pero no sufro y entro lento. Sufro porque ya entro al límite. Tenemos que entender un poquito más. Hay que intentar mejorar pero mañana puedo luchar por el podio ¿La victoria? Tendría que cuadrar todo», destacó.

Y otra Ducati que buscará dar guerra es la de un optimista Jorge Lorenzo, que busca en Mugello terminar lo más cerca posible de sus rivales. «Aquí no hay una moto muy superior al resto», señaló tras clasificarse séptimo. La pista dictaminará dónde está cada uno de verdad. «No es una mala posición en parrilla y tenemos un buen ritmo para la carrera. Creo que si no estamos con el primer grupo estaremos muy cerca. En Le Mans y Jerez había una moto muy superior al resto, pero aquí no», admitió Lorenzo.