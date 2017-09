GRAN PREMIO DE SINGAPUR Vettel se revuelve ante Mercedes El piloto alemán Sebastian Vettel, durante la sesión de clasificación de ayer en el circuito de Marina Bay, en Singapur. :: LYNN BO BO / EFe El alemán firma la 'pole' en Singapur, mientras que Alonso y Sainz parten en el 'top 10' y con serias opciones a puntuar DAVID SÁNCHEZ DE CASTRO Domingo, 17 septiembre 2017, 00:20

No fue Red Bull, sino Ferrari, quien se llevó la 'pole' de un Gran Premio de Singapur que se augura más igualado que nunca. Sebastian Vettel no quiere salir de la ciudad estado sin un liderato que se le escapó hace unas semanas y que quiere recuperar en la primera cita de la recta final del Mundial. Si la carrera le sale bien, se dará un atracón de vueltas al frente en un circuito en el que adelantar es muy difícil, pero no imposible. El germano ya sabe lo que es ganar en la carrera nocturna, y está muy motivado para conseguir la victoria.

Vettel sale por delante de Max Verstappen, que quiere reivindicarse tras dos tercios de campeonato muy dubitativos. El holandés estuvo cerca de dar la campanada, en una sesión en la que fue el más fuerte hasta los últimos instantes. En la vuelta definitiva, Vettel sacó un 1:39.4 que dejó a poco más de una décima al de Red Bull, que aspira a llevarse la primera victoria de la temporada. Verstappen partía como el gran favorito en una Q3 en la que los Ferrari se quedaron cerca del doblete, pero los Red Bull demostraron que el papel de favoritos que les dieron desde Mercedes es bien merecido.

Los vigentes campeones y líderes de la general tendrán que remar. Lewis Hamilton parte en quinta plaza, tras una sesión en la que en ningún momento mostró lo que se vio en Spa o Monza. Hamilton sabe que tiene un as en la manga, sobre todo por el rendimiento de los Pirelli ultrablandos que dejaron muy buenas sensaciones en el 'box' de la escuadra plateada.

En el caso de Fernando Alonso, el español de McLaren cuajó una buena clasificación. El asturiano, que está en el foco de la actualidad por la decisión de su futuro, saldrá en una octava plaza que le hace aspirar a los puntos. «Fue difícil, primero en la Q1, que estábamos un poco a contrapié. Salimos dos veces, el primer 'run' no fue nada bueno y eso nos dejó con sólo un juego para Q3. El objetivo es estar con los dos coches en los puntos mañana (por hoy). La primera parte del objetivo está hecha. Falta este domingo», dijo el asturiano, que tendrá presente en buena parte lo que haga este domingo en Marina Bay para anunciar su futuro.

Carlos Sainz saldrá en una décima posición que, para muchos, parecerá una plaza 'random' de partida, pero el de Toro Rosso es de esos que puede decir «date la vuelta, y vete» en una carrera normal. La deontología de cualquier equipo es llegar y acabar en los puntos, o al menos en los puestos más altos que sus cualidades le permitan, pero Sainz afronta la que puede ser su última carrera de la temporada con Toro Rosso. Si todo va como debiera y el madrileño acaba entre los diez primeros de la carrera, se despedirá de su primer equipo en F1 antes de dar el salto a Renault.

Las posibilidades de puntos tanto de Alonso como de Sainz dependerá de lo que sus monoplazas le permitan. En la escuadra de Faenza estarían deseando entonar un 'se queda', pero nada puede evitar que, tarde o temprano, el piloto que más puntos le ha dado a su equipo abandone su disciplina para aterrizar en el equipo Renault.