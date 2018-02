Un problema con una tuerca empaña el arranque de pretemporada de Alonso Fernando Alionso inspecciona la zona de la avería de su McLaren. :: efe El asturiano acaba en el quinto puesto el inicio de pruebas en Barcelona D. SÁNCHEZ DE CASTRO Martes, 27 febrero 2018, 00:54

Madrid. En un momento en el que los 'remakes' están a la orden del día en el cine, en general, y en el de terror, en particular, no podía faltar un susto en la primera jornada de entrenamientos de pretemporada de Fórmula 1 en este 2018. Y no podía ser otro protagonista que Fernando Alonso. Había pasado poco más de una hora desde que se dio el banderazo de salida cuando en la fría mañana del Circuit de Barcelona-Catalunya aparecía una bandera roja causada por un monoplaza que se había quedado tirado en la entrada a la recta de meta. Era un monoplaza de un color que ya es 'trending topic' en la Fórmula 1: papaya.

Efectivamente: Fernando Alonso veía cómo su mañana se arruinaba por culpa de una avería mecánica, aunque no era por motor, algo que ya supone un cambio de guión con respecto a las últimas temporadas. Alonso se quedó tirado en la grava por culpa de una tuerca defectuosa, dijeron de manera oficial desde McLaren. El piloto español, con cara de pocos ánimos, se fue al box con el buje roto en la mano, para que lo estudiasen los mecánicos y lo intentasen arreglar.

Fue un inicio un tanto abrupto de una pretemporada en la que todos los equipos tienen puestas muchas esperanzas, incluido el propio Fernando Alonso. Aunque la sesión matutina se zanjó con sólo 10 vueltas, acabó el día con muchas más, hasta un total de 42. No era lo esperado, ni mucho menos, pero los test son para probar y poder romper 'a gusto', sin miedo a penalizaciones. «Una tuerca es una tuerca, no hace falta rediseñar el coche entero», restaba importancia un Eric Boullier que zanjó la polémica antes de que tomase vuelo. El quinto puesto final del español, con el mejor crono parcial de la sesión vespertina, le permitió superar a un Carlos Sainz que apenas pudo completar 26 giros en una jornada en el que el más rápido fue Daniel Ricciardo (RB14).