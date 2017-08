FÓRMULA UNO «No pensé mucho sobre mi futuro en vacaciones, lo haré en septiembre», dice Alonso «Lo que yo haga el año que viene dependerá del potencial que pueda tener el coche», asegura el piloto asturiano EFE Viernes, 25 agosto 2017, 00:13

Spa. Fernando Alonso (McLaren-Honda), doble campeón del mundo de Fórmula Uno indicó ayer en Spa-Francorchamps, sede del Gran Premio de Bélgica, que «durante las vacaciones no» pensó «mucho sobre» su «futuro», algo que hará «en septiembre».

«La verdad es que no pensé mucho acerca de mi futuro durante las vacaciones», contestó a Efe el doble campeón mundial asturiano, que viene de lograr el mejor resultado para McLaren-Honda en lo que va de temporada, al acabar sexto el Gran Premio de Hungría, en el que firmó, además, la vuelta rápida. «Estuve entrenando en casa (en Asturias) durante la primera parte de mis vacaciones. Con algo de continuidad, algo que no tenemos nunca durante el mes de julio, en el que hay cuatro carreras», manifestó Alonso. «Luego estuve en Grecia ya de vacaciones. Y no pensé mucho acerca de mi futuro», indicó Alonso.

«Dije siempre que en septiembre me pondría a pensar en ello. Estamos a 24 de agosto, así que me queda una semana de paz y libertad», respondió el campeón español, que indicó que «no» sintió «ninguna presión» por parte de su equipo ni por la renovación de su compañero belga Vandoorne; ni por las declaraciones de Norris, su piloto de desarrollo, que indicó que su futuro dependería «de la decisión» de Alonso.

«Lo que yo haga el año que viene dependerá fundamentalmente del potencial que pueda tener el coche del año que viene», indicó Alonso, en referencia indirecta a una hipotética renovación o no.