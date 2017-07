McLaren y Honda, dispuestos al divorcio pero sin pagar la cuenta

madrid. Cualquiera que haya vivido de manera directa o indirecta un divorcio, sabe lo costoso que es. Tanto en términos sentimentales, aunque sea amistoso, como en términos económicos, ambas partes suelen perder al menos un poco. En el caso de McLaren y Honda, un matrimonio que se entiende todavía sólo por el contrato les vincula, ninguno de los dos quiere perder.

Si la escudería y el 'motorista' no han confirmado su separación aún es porque cuesta mucho dinero. Nada de sentimentalismos, o de cuestiones más bucólicas. Ninguna de las dos partes se aguantan ya, y el problema de Fernando Alonso del domingo en Silverstone no fue más que una gota que sigue horadando la roca.

Como en cualquier relación contractual, quien la rompe, paga. En la Fórmula 1 no es diferente, y no es una cantidad pequeña. McLaren quería anunciar este mismo fin de semana su independencia de Honda, pero no quieren que, además de ser los grandes perjudicados por el mal trabajo de sus aún socios, tengan que pagarles. En Honda, mientras, saben que el juego está a su favor: es McLaren quien tiene prisa por comenzar a desarrollar el coche de 2018.

En Sauber le han visto las orejas al lobo, y ya han filtrado que no van a tener motores Honda el año que viene. No quieren ser los conejillos de Indias de un gigante que venía con alardes de campeón y que se va a ir (otra vez) de la Fórmula 1 de muy malas maneras. Ahora tienen dos opciones: o irse durante el parón veraniego, o esperar a octubre, cuando ya no habrá tiempo para que McLaren pueda obtener otro motor y se tenga que quedar con lo que ellos les suministren para 2018.

Mientras, Fernando Alonso no sabe qué hacer. El piloto fue muy claro: él apoyará la decisión es del equipo, pero debe tomarla cuanto antes. ¿Debe esperar a que se resuelva la situación y renovar con McLaren? ¿Les va a comunicar que se va de la Fórmula 1 o a otro equipo? Muchas dudas para un verano muy cargado.