Mundial Vandoorne se queda, ¿y Alonso? El piloto belga Stoffel Vandoorne seguirá en McLaren. / Efe McLaren confirma, a dos días del GP de Bélgica, la continuidad del piloto local, y no pierde la oportunidad de elogiar al español DAVID SÁNCHEZ DE CASTRO Londres Miércoles, 23 agosto 2017, 14:57

Entraba dentro de lo previsto, pero para evitar suspicacias y dudas, la escudería McLaren confirmó que Stoffel Vandoorne seguirá siendo piloto de su equipo en la temporada 2018. El belga recibió la noticia a dos días de ponerse al volante del MCL32 ante su público, que rivalizará en protagonismo en las gradas con el holandés (pero nacido en Bélgica) Max Verstappen.

El comunicado del equipo en el que confirman la noticia están glosadas las típicas declaraciones de elogio a Vandoorne, de alegría del piloto... y de elogios a Alonso. No es casual que se enfatice en boca del joven piloto belga lo mucho que está aprendiendo de ingenieros, mecánicos, jefes y "también de Fernando, que es un piloto brillante y también un excelente compañero de equipo". En la misma línea habla del asturiano Eric Boullier, jefe de la escudería: "Su compañero de equipo (de Vandoorne) es un duro oponente -posemos decirlo como un hecho, ya que es indudablemente el mejor piloto en el deporte hoy- pero el robusto talento de Stoffel y su fiera ambición nos hace estar seguros de que conseguirá grandes éxitos con nosotros en el futuro".

No son casuales estas palabras hacia Alonso, ni el momento en el que se lanzan. El piloto español está en pleno proceso de reflexión acerca de qué hacer en 2018, y McLaren está a la expectativa. El bloqueo contractual que tienen con Honda ha hecho imposible llevar a buen puerto el preacuerdo con Mercedes, lo que hubiera sido indudablemente un punto a favor para convencer al asturiano de que siga con ellos.

Alonso eligió las paradisiacas playas de Mikonos, en Grecia, para descansar. Entre salidas en bici, relax y chapuzones, el bicampeón del mundo ha ido estudiando las opciones que tiene para su futuro inmediato. Todas ellas pasan por tener la oportunidad de ganar, sea en Fórmula 1 o no.

Las opciones de Alonso

Para Fernando Alonso todo lo que no sea ganar no es planteable, pero el escenario que tiene por delante no le deja muchas alternativas. Si McLaren sigue con Honda, habida cuenta de los precedentes, ganar es una quimera. El salto de calidad tendría que ser de tal cuantía que prácticamente sería un empezar desde cero, ya que la filosofía del diseño de Honda, actualmente, es errónea. Modificar la línea de pensamiento de los japoneses es una tarea hercúlea, como bien han aprendido en McLaren estos años.

La alternativa Mercedes es la más fácil... si están dispuestos a colocarle al lado de Lewis Hamilton. El rendimiento de Valtteri Bottas, sin ser brillante, sí es suficiente para los jefes de la escuadra alemana. ¿Se arriesgarían a una reedición de lo ocurrido en 2007, amén del millonario sueldo de Alonso? Hay muchas voces dentro del equipo que están dispuestos a correr el riesgo por llevarse a uno de los grandes activos del paddock, pero las hay que lo ven innecesario y, además, arriesgado.

La tercera venida de Alonso a Renault es un proyecto a largo plazo, y se encuentra con un handicap de entrada: no le garantizan opciones de victoria. Los de Enstone, donde Alonso aún guarda buenos amigos, esperan que Alonso sea para ellos lo que Schumacher fue para Mercedes: un desarrollador de lujo del proyecto que, en 2020, el equipo francés tenga una máquina ganadora. Alonso ni quiere un contrato tan largo, ni está dispuesto a estar otra vez detrás.

Fuera de la Fórmula 1 hay dos vías: la Indy, donde se quedó encantado por la disputa de las 500 Millas pese a abandonar, o el Mundial de Resistencia. Este último está en plena recesión, con la marcha de Porsche para finales de 2019 y ya sin Audi este mismo año. Los cambios de los sportprototipos que cada año alucinan en Le Mans ya lo hacen menos atractivo que antaño.