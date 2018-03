Hamilton, el único rival de Hamilton Fernando Alonso, al volante de su McLaren durante la sesión de clasificación en Melbourne. :: reuters El campeón afronta la búsqueda de otro título aún más reñido, pero por si acaso comienza la batalla mental contra Vettel DAVID SÁNCHEZ DE CASTRO Domingo, 25 marzo 2018, 00:38

Cuando Lewis Hamilton se bajaba del Mercedes W09 después de lograr su quinta 'pole' consecutiva, sexta en total, del GP de Australia, lo hacía con una sonrisa que no podía ocultar la certeza de saberse superior al resto. El rendimiento que ha mostró durante el fin de semana el vigente campeón del mundo ha destrozado todas las expectativas de quienes esperaban una alternativa a su dominio. Batir a los Ferrari por más de seis décimas, bajar su propio récord del circuito en un segundo y hacerlo con la sensación de que no había hecho nada extraordinario: sólo su trabajo.

Que Hamilton era el favorito para este fin de semana nadie lo ponía en duda. El rendimiento mostrado en la pretemporada, donde estuvieron más preocupados por afinar lo que ya era bueno que por crear algo bueno per se, dejó claro que Mercedes le iba a dar un arma perfecta para la conquista del quinto título del mundo. Por eso, por el peligro de acomodarse y relajarse a sabiendas de que es superior, a Hamilton le puede salir un enemigo directo muy cerca: él mismo.

En el pasado ya se ha visto que Hamilton necesita estar concentrado al máximo en lo que está haciendo para sacar lo mejor de sí. No hay que remontarse más que dos años, cuando Nico Rosberg, un piloto que sobre el papel no era mejor que él, consiguió sacarle fuera del ring a base de paciencia y aguante, dejando que el agua llegase al cuello de un Hamilton que, sólo al final, tomó aire. Y lo hizo de tal manera que acabó echando al propio Rosberg de la Fórmula 1, eso sí, después de haber claudicado en la lucha por el título. La fortaleza mental de Hamilton es una de sus grandes virtudes y, a la vez, uno de sus grandes defectos. Su mentalidad campeona es una armadura, un cascarón que protege a quien, en el fondo, se sabe débil si las cosas no están perfectamente ordenadas.

Bottas se ha convertido en el compañero perfecto para el británico ya que no le da problemas

Valtteri Bottas se ha convertido en el compañero perfecto para Hamilton: no le da problemas, ejerce de escudero siempre que es necesario y acepta los distintos roles que desempeña en el equipo. Nada que ver con un Rosberg con quien llevaba pegándose curva sí y curva también desde hacía décadas, y cuya rivalidad pasó por encima de una profunda amistad que acabó saltando por los aires. Hamilton no tiene en Bottas a un amigo: tiene a un aliado.

Guerra psicológica

Si el rival externo no es el que está con su mismo coche, ¿entonces quién es? Hamilton lo tiene claro: Sebastian Vettel. Ni Verstappen, ni Ricciardo, ni Räikkönen: el único que le puede poner las cosas difíciles es el siempre sonriente (que no siempre contento) piloto de Ferrari, que también aspira a su quinto título en este 2018, aunque lo tenga harto complicado.

Lo vivido en la rueda de prensa de ayer, posterior a la clasificación, fue un primer anticipo de lo que puede ser una cruenta batalla por ver quién tiene más moral y arrojo. La guerra psicológica es un elemento más a tener en cuenta en toda competición deportiva, pongan el deporte que pongan. Las ruedas de prensa post o prepartido sirven para calentar, alentar, presionar o desanimar a rivales, árbitros, compañeros e incluso superiores, si así fuera necesario, y se ve en deportes tan dispares como el fútbol, el bádminton, la natación o, por supuesto, la Fórmula 1. Lo demuestra la frase que Hamilton le espetó a Vettel ante los medios de comunicación -«estaba esperando a tener todo en su sitio para hacer una vuelta buena y borrarte esa sonrisa de la cara»- y la media sonrisa de Kimi Räikkönen (quizá era una carcajada a mandíbula batiente, pero a saber con 'el hombre de hielo').

Y es que Hamilton no quiere que resten mérito a sus éxitos. El hombre que ha arrasado en los últimos años en la Fórmula 1, excepto en 2016 y por muy poco, nota cómo se crea a su alrededor un clima de menosprecio hacia sus logros, porque dicen que con buen barco bien se navega, sin tener en cuenta lo que hace el navegante. Es obvio que el Mercedes es mejor que el resto, pero también que Hamilton es capaz de sacarle el máximo rendimiento a ese monoplaza casi perfecto. Y si no, ¿por qué Bottas se queda tan atrás, accidentes al margen?

Si todo está ordenado como debe, hoy puede ser la primera de las 21 jornadas en las que Hamilton escriba un nuevo hito en la historia de la Fórmula 1. El 'modo fiesta' no ha hecho más que empezar.