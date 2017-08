El equipo Ferrari le da la enésima oportunidad a Kimi Räikkönen

Tres días antes de que el paddock del circuito de Spa Francorchamps albergue el regreso de la acción de la Fórmula 1, la 'Scuderia' Ferrari emitió ayer un escueto comunicado anunciando la renovación de Kimi Räikkönen hasta final de la temporada 2018. El finlandés ve premiada así su fidelidad a la Scuderia, y sobre todo su buen hacer a la hora de acompañar (y en ocasiones, presionar) a Sebastian Vettel en su lucha por el título de campeón con Lewis Hamilton. La aportación técnica del último hombre que levantó un entorchado defendiendo el escudo del 'Cavallino Rampante' no deja de ser, siendo optimista, escueta. Los ingenieros saben que Räikkönen no les va a ayudar a desarrollar el coche, y de hecho suelen ser más veces las que se le oye quejarse que las que aporta algún dato. Räikkönen es pura velocidad: sólo necesita un coche rápido, y él irá rápido. Esta perogrullada no se cumple siempre en todos los habitantes del paddock.

La continuidad de Räikkönen también cierra las puertas a algunos pilotos que, por presión mediática o por méritos propios, habían estado encima de la mesa de las oficinas de la Via Abetone Inferiore de Maranello. Desde Max Verstappen, a quien muchos colocan como candidato para acompañar (o incluso suplir) a Sebastian Vettel tarde o temprano, pasando por la hiperbólica vuelta de Fernando Alonso, la oportunidad que merecen (sus números están ahí) talentos como Charles LeClerc, que ya está en la Ferrari Drivers Academy, o la gran esperanza transalpina: Antonio Giovinazzi.

Sea como fuere, Kimi Räikkönen cumplirá su octava temporada en Ferrari (quinta en esta segunda época), para sorpresa de muchos que le consideraban merecedor de irse a la calle más pronto que tarde.

Key renueva con Toro Rosso

James Key ha renovado como director técnico de la escudería Toro Rosso de Fórmula Uno -para la que pilotan el español Carlos Sainz y el ruso Daniil Kvyat-, según ha anunciado este martes la escudería de Faenza (Italia), el 'segundo equipo' de Red Bull.

Key, de 45 años, ocupó este puesto durante los últimos cinco años -desde septiembre de 2012-, como principal figura de las operaciones técnicas de Toro Rosso, escudería para la que supervisó el concepto, el diseño y la fabricación de sus monoplazas, desde el STR8 hasta el actual STR12, así como el STR13 de 2018, en proceso.