Carlos Sainz, pieza clave en los movimientos del próximo año

Cuando Carlos Sainz llegó a su motorhome en el 'paddock' de Mónaco no estaba para muchas charlas. Serio y con ganas de irse, el español sólo habló con su gente y dejó claro que no estaba satisfecho por el décimo puesto que logró. No ocultó su malestar ya en las declaraciones que hizo ante los medios, cuando acusó a su equipo de destrozarle sus opciones de lograr un buen resultado porque le dejaron en pista más tiempo del que debería.

Sainz tiene ante sí la oportunidad de regresar como el hijo pródigo a Red Bull si las piezas del rompecabezas encajan. En Ferrari están planteando el futuro de su proyecto deportivo en torno a Sebastian Vettel, y el asiento de Kimi Räikkönen estará libre más pronto que tarde. Tiene muchos candidatos, entre los que se encuentra Daniel Ricciardo, y a Sainz se le abrirían las puertas de regreso a Red Bull, que es dueño de su contrato. Ahora la situación está en sus manos. Y de Renault.