Alonso vuelve a la depresión: «Nos falta ritmo»

Después del buen resultado de Australia y de aguantar bien las peleas con Verstappen, este domingo se ha visto cómo McLaren no va tan bien como se esperaba. El propio Fernando Alonso destacó que les falta velocidad, no sólo en carrera, sino también en clasificación.

«Ha sido un fin de semana particularmente difícil. Fuimos lentos en la crono y tenemos que mejorar esto de cara a los siguientes GP porque saliendo desde tan atrás se complica todo. Igualmente, nos falta un poco de ritmo en carrera para atacar al Haas o al Renault», dijo. No le falta razón: no pudo atrapar a Nico Hülkenberg, cuando este iba en su peor momento.

Pese a todo, McLaren consiguió acabar por segunda carrera consecutiva en los puntos. «El fin de semana se ha salvado en el último momento con los dos coches en los puntos, pero ha sido un poco por casualidad. Hemos reforzado nuestra posición en el campeonato de constructores y, al haber puntuado tanto en Australia como en Bahréin, tengo ya dieciséis puntos, algo que hubiésemos firmado antes de empezar la temporada», admitió. China, la próxima semana, será una nueva oportunidad de reafirmar su verdadera situación en la parrilla.

Sainz culpa a la salida

Carlos Sainz rozó los puntos, pero los perdió en la última vuelta. No obstante, no fue una carrera a su gusto desde los primeros metros. «La clave estuvo en la salida», dijo nada más acabar. «Perdí cuatro posiciones sólo por patinar demasiado el neumático, creo que no hemos acertado con los mappings de salida y al final nos ha comprometido toda la carrera. Luego ya hemos ido en tráfico, y no hemos podido en ningún momento demostrar el ritmo que teníamos ni adelantar, y guardar gasolina todo el rato», explicó.

Este fallo fue clave, ya que le obligó a ir toda la prueba conservando. «Cuanto tienes que guardar tanta gasolina, no te puedes ni tirar hacia los de delante. Al final ya iba sobreviviendo», dijo el de Renault. Tampoco acertaron en la estrategia, ya que pararon «quizá demasiado pronto» para cambiar neumáticos. Ahora le toca ir a China, donde intentará quitarse las malas sensaciones que le ha dejado el fin de semana en Bahréin.

«Ha sido un fin de semana donde he ido todo el rato con problemas de balance en el coche, y en carrera no he podido comprobar siquiera si esos problemas de balance se habían ido o seguían ahí, porque hemos ido toda la carrera en tráfico», insistió.