Alonso y McLaren: la renovación que no llega

Fernando Alonso seguirá la próxima temporada en McLaren, esta vez con Renault. El piloto asturiano hizo escala en Woking el lunes, antes de poner rumbo a Malasia donde se va a disputar el primer GP de un intenso mes de octubre en el que habrá hasta cuatro. Como un culebrón que no se acaba, la renovación de Alonso es vox populi en el paddock, aunque no se ha confirmado de manera oficial. Alonso ya ha firmado su parte: esas horas en las que estuvo en la sede de McLaren le sirvieron para confirmar que el proyecto le gusta y que está dispuesto a seguir un año más. En el momento en el que se caigan esas promesas de podio o incluso victoria para la próxima temporada, se irá.

Si está firmado, ¿por qué no se ha confirmado, entonces? La culpa es de Honda. Aunque el acuerdo entre McLaren y los japoneses se ha acabado -no así las heridas, que aún escuecen-, desde la escudería han tenido un detalle de deferencia hacia quienes han sido sus compañeros de viaje en los últimos tres años. Es por eso que no se va a anunciar nada hasta que pase el GP de Japón. ¿Con qué cara llegarían los responsables de Honda ante su público, en un país donde la vergüenza es el peor de los sentimientos que puede sufrir un empresario?

Por eso, oficialmente, Fernando Alonso sigue pensándoselo. «No hay nada, hay que esperar unos días. Quizá después de Japón ya se pueda anunciar mi decisión», señalaba. No es casual la manera de expresarse. «No ha cambiado mucho la situación. La prioridad es estar luchando por los podios, las victorias y el campeonato el próximo año y sigo viendo las posibilidades que hay», dijo.

Mientras tanto, la pelea por el título sigue en lo más alto. Después del desastre de Singapur, en Ferrari son conscientes de que no pueden fallar más. Lewis Hamilton empieza a pensar ya en sacar la calculadora, pero tampoco puede jugársela en un trazado en el que ya sabe lo que es ganar, pero sólo una vez, por cuatro del alemán. La diferencia de puntos es de 28 puntos, con lo que pase lo que pase, el británico seguirá siendo el primero en la general.