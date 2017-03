Fernando Alonso: «No es tiempo de sentirse frustrados y bajar los brazos»

El español Fernando Alonso (McLaren-Honda) declaró este jueves, en vísperas del Gran Premio de Australia que este fin de semana abre en Melburne el Mundial de Fórmula Uno de 2017, que, pese al pobre rendimiento de su coche en la pretemporada y la malas expectativas, cree que "no es tiempo de sentirse frustrados y bajar los brazos". "Cada vez que empiezas un año es un nuevo desafío, es empezar de cero", dijo Alonso, quien precisó que, "tras un invierno difícil", su escudería llega a Australia "un poco más preocupado que otros equipos".

"En Australia siempre tengo la misma sensación. Y con las nuevas reglas siempre hay alguna esperanza. Estamos en una posición diferente respecto a nuestros rivales, tuvimos una mala pretemporada y es una pena, pero tenemos que trabajar y recuperar el nivel que queremos", dijo en declaraciones que reproduce la web motorsport.com.

Alonso cree que la de "Australia, siendo la primera carrera y con tantos abandonos, siempre deja alguna esperanza más", y aunque tiene "los pies en el suelo" porque está "en una posición muy difícil", aún se siente "emocionado".

Al referirse a la situación de los bólidos de McLaren-Honda, el ovetense comentó: "Obviamente es frustrante, pero he estado preparándome mucho, entrenándome mucho, y me siento genial. Creo que estoy pilotando a mi mejor nivel, aunque cuando no logras ser competitivo ni dar más de diez vueltas, es frustrante. Pero así son las cosas y tenemos que trabajar duro y no renunciar".

"No estoy contento, pero es así, y esperamos mejorar la situación. Pedí al equipo que tuviéramos una reacción fuerte y que lo hiciera pronto, porque en Fórmula Uno nadie espera más de un día, más de una hora. Aquí no hay caridad, así que tenemos que mejorar, cambiar el engranaje, elevar nuestro nivel, competir duro y esperamos disfrutar del reto", precisó.

En cuanto al primer gran premio de la temporada, Alonso dijo que su objetivo es "aprender, aprender todo del coche". "Obviamente el equipo trabajó muy duró las dos últimas semanas para llegar aquí mejor preparado que lo que vimos en los test. No sabemos si será suficiente, así que hay que aprovechar el tiempo de todas las sesiones para sacar cosas positivas. Ese será el objetivo, y tenemos que seguir trabajando. No es tiempo de sentirse frustrados y bajar los brazos".

Y en cuanto a su objetivo en la temporada, Alonso señaló: "Tener una buena posición en el campeonato, estar en el podio, ganar carreras... ese es siempre el objetivo al empezar el año cuando estás en un gran equipo como McLaren".

"Sabemos que va a ser difícil, aún nos queda un largo camino que recorrer, y tenemos que ver una reacción del equipo y de Honda tan pronto como sea posible", añadió.