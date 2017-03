Alonso completa 72 vueltas sin averías, pero con la potencia limitada

MOntmeló. Lento, pero fiable. En McLaren prefirieron sacrificar potencia a forzar un monoplaza que en los dos días anteriores no había cumplido, ni mucho menos, las expectativas. Fernando Alonso completó 72 vueltas en total, a un ritmo que progresivamente fue subiendo hasta detener el cronómetro en un 1:22.598 que sabe a gloria, visto lo visto. No obstante, en el box del equipo británico prefirieron no forzar demasiado. Ni siquiera un poco: Alonso salió a rodar por la mañana con el coche muy limitado de potencia, y a realizar tandas muy cortas, no mayores de 3 vueltas antes de regresar a boxes a comprobar los datos.

Antes de comer realizó 28 giros al Circuit de Barcelona-Catalunya, mientras Valtteri Bottas con el Mercedes no sólo realizaba casi el triple, sino que además batía el récord del actual trazado, que estaba en vigor desde 2007. El 1:19.705 del finlandés con ultrablandos fue casi tres segundos más rápido que el del español con el mismo compuesto.