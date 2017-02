Sainz muda de piel para dar el salto

A media tarde del domingo, después de una semana intensa de imágenes, presentaciones más o menos vistosas y primeras impresiones que poco o nada tendrán que ver con lo que se verá en la primera carrera de Australia, Toro Rosso puso el broche en el pitlane de Montmeló con la puesta de largo del nuevo STR12. El monoplaza de Faenza no dejó a nadie indiferente, en primer lugar por su decoración: han pasado de ser una versión de los colores de Red Bull a transformarse radicalmente para mezclar el azul metálico, el rojo y el plateado que utiliza la marca de bebidas energéticas en las ediciones especiales de algunas de sus latas del popular refresco.

Horas después de la irrupción en forma de vídeo publicado en las redes sociales del temible RB13, Carlos Sainz y Daniil Kvyat se encargaron de levantar la manta de un atrevido pero a la vez modesto STR12 con el que aspiran a alcanzar el 'top 5' con relativa frecuencia esta temporada. Las soluciones aerodinámicas que han implementado, de hecho, se parecen sorprendentemente a los del Mercedes W08 lo que, en palabras de los técnicos de Toro Rosso, ha supuesto una pequeña decepción porque implica que no han sido tan originales como se esperaban. La nueva obra de James Key, considerado uno de los grandes diseñadores de la actual Fórmula 1, cuenta con una suspensiones delanteras similares a las del Mercedes, con una forma que recuerda al del monoplaza plateado. La filosofía de la pieza es la misma, aunque no así su finalización.

El pequeño S-Duct en el pico, mucho más estrecho que el del Red Bull, o una toma de aire superior bastante amplia, dejan paso a unos deflectores laterales muy amplios, aunque sencillos en sus formas, y un final del chasis muy afinado hacia la apertura del alerón trasero. La aleta de tiburón no acaba de manera tan abrupta como la del Red Bull, sino que recuerda al del McLaren y viene a complementar un mecanismo del DRS curvo que recuerda mucho al del Renault o el Force India, previsiblemente dos coches con los que competirán en la misma zona de la parrilla.

Sainz, muy confiado

Carlos Sainz se mostró muy satisfecho por la agresividad (en contraste con la aparente sencillez) del Red Bull. "Parece una mejora real en relación al año pasado, que es lo que queríamos. Al final el que de verdad sabe de esto es James Key, yo sólo puedo decir que me gusta mucho y que es de los más bonitos de toda la parrilla. Ahora hay que ver si funciona. No he probado el nuevo motor Renault, pero parece que también tendremos un paseo adelante ahí. Hay que analizar los test, ver si realmente ha mejorado tanto como parece y a partir de ahí luchar con mejores argumentos que el año pasado", aseguró el madrileño.

Sobre sus opciones de 2017 aún no se atreve a hacer pronósticos, aunque sí espera luchar con Alonso en pista. "La teoría dice que tal y cómo estuvimos el año pasado, podríamos volver a luchar con él. McLaren ha dado un paso adelante según parece, pero prefiero no crear expectativas e ir poco a poco. Estoy convencido que esta nueva reglamentación me va a ir bien", sonrió ante los medios en la que, en sus palabras, es su segunda casa. Sainz se pondrá al volante del STR12 este mismo lunes en el primer día de test de la pretemporada 2017.