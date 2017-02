«El objetivo es hacer un papel respetable», apunta Alonso

Fernando Alonso fue muy cauto en sus primeras palabras después de la presentación del McLaren MCL32. Pese a las expectativas que ha levantado el nuevo y vistoso monoplaza de Woking, el asturiano no quiere dar ninguna previsión acerca de dónde van a estar. Es consciente de que proceden de dos años muy complicados y que las pruebas de Montmeló van a ser complejas y vitales.

«Seguimos pensando que el inicio de la temporada va a ser un reto. No podemos ignorar el hecho de que venimos de estar bastante por detrás de los equipos de cabeza, pero me gustaría pensar que en la segunda mitad de la temporada daremos pasos importantes en cuanto a rendimiento. El objetivo es hacer un papel respetable este año», aseguró el asturiano.

Este año, que apunta a ser uno de los últimos de Alonso en la F1, estuvo tentado de dejar McLaren. El propio Alonso confirmó que, con la retirada de Rosberg, desde Mercedes hubo contactos para tratar su situación, pero se negó a volver a compartir equipo con Hamilton. Más que por el piloto inglés, fue porque no quería irse de un proyecto como el de McLaren que había visto nacer desde bien abajo. «Hubo contactos de Mercedes con casi todos para saber su situación, lo cual es comprensible», admitió. «Desde el primer momento les dije que me quedaba un año con McLaren, que estoy feliz aquí y que no había motivos para iniciar ninguna conversación», zanjó.