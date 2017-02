Rosberg: «Alonso puede optar a podios»

El alemán Nico Rosberg, que el año pasado se proclamó campeón del mundo de F1, cinco días antes de anunciar su retirada, ha explicado este lunes en Mónaco que "Mercedes será de nuevo el equipo a batir", que el nuevo reglamento "cambiará muchas cosas" y que el español Fernando Alonso (McLaren) "puede acercarse a los puestos delanteros o incluso hacer podios"

"Debido al nuevo reglamento, ellos (McLaren-Honda) tendrán una gran oportunidad, pero hay que esperar. No se espera que dominen, pero puede que tengan la oportunidad de estar más cerca de los puestos delanteros o de hacer podios, incluso", ha señalado Rosberg al ser preguntado en una rueda de prensa en el marco de los Premios Laureus sobre las posibilidades que cree que tendrá el doble campeón mundial asturiano (en 2005 y 2006, con Renault) esta temporada.

Rosberg, que opta al premio 'Revelación del año' en la decimoctava gala de la Fundación Laureus -los 'Oscar' del deporte-, que tendrá lugar este martes en Montecarlo, también ha sido cuestionado acerca de si prevé un nuevo dominio tiránico de Mercedes en el Mundial 2017, que arranca el próximo 26 de marzo en Melbourne, sede del Gran Premio de Australia. "Mercedes es un gran equipo y creo que tendrán una gran oportunidad de estar de nuevo delante. Pero el reglamento es totalmente diferente y todos arrancarán prácticamente desde cero. Así que es muy difícil saber. Nadie lo sabe", ha indicado el hijo de Keke Rosberg, campeón del mundo de F1 para Finlandia en 1982. "Si alguien es capaz de hacer un trabajo genial, aunque sea por un golpe de suerte, que también puede suceder, estará en los puestos de delante. Hay que esperar y ver. Será interesante", ha respondido el último campeón mundial de Fórmula Uno.

Red Bull, la principal amenaza

"Creo que el principal peligro ahora mismo les vendrá de Red Bull, porque el matrimonio entre (el inglés) Adrian Newey (el ingeniero estrella de la F1) y un nuevo reglamento siempre ha funcionado extraordinariamente bien durante los últimos veinte años o así. Hay que esperar. Lo sabremos pronto", ha contestado Rosberg en Mónaco, donde ganó tres veces el Gran Premio más prestigioso, que considera "especial" por los siguientes motivos:

"Es la pista más legendaria, se corre aquí desde hace casi cien años, creo. Es la carrera difícil y la más exigente para un piloto, porque es muy fácil cometer errores. También es la más glamurosa. El ambiente es increíble. Es espectacular y, además, es mi carrera de casa. Así que estoy muy orgulloso de haberla ganado tres veces seguidas", ha indicado Nico, que entre 2013 y 2015 logró tres de sus 23 victorias en el circuito urbano del Principado de la Costa Azul.

Rosberg también ha apuntado que Mercedes, que este lunes ha presentado al finlandés Valtteri Bottas como su sustituto, tampoco debería dejar de considerar las opciones de su compatriota Sebastian Vettel (Ferrari) o del propio Alonso -que acabarán contrato este año- como hipotéticos futuros pilotos de la escudería de Brackley. "También deberían tener en mente a Fernando. Puede que no sea el más joven, pero sigue siendo uno de los mejores. Y deberían tenerlo, y creo que lo tendrán, en cuenta, con miras a 2018", ha dicho Nico, que ha admitido que no conoce "mucho" a su sustituto, pero que "Valtteri es un gran piloto y, desde luego, la mejor opción para Mercedes".

Opciones de Bottas

Entre los favoritos al título ha nombrado a su excompañero y rival inglés Lewis Hamilton, que optará a un cuarto título, a Bottas "y habrá que esperar a ver qué equipo les planta cara, pero creo que será Red Bull", por lo que también habrá que contar con el australiano Daniel Ricciardo y el joven holandés Max Verstappen.

"Bottas no debe esperar que vaya a ser fácil, porque será todo muy exigente. Vérselas con Lewis (Hamilton)... lo sé, porqué he estado allí años con él; y, además, él es uno de los mejores, su nivel es extremadamente alto. Y luego están las nuevas reglas", ha comentado el alemán acerca de lo que se encontrará su sustituto en Mercedes. "Todo será complicado. Pero al mismo tiempo, Valtteri tiene mucho talento y puede lograr muchas cosas, también", ha opinado Rosberg, cuya retirada forzó que el brasileño Felipe Massa -que con anterioridad a él había anunciado la suya-, decidiese regresar a la Fórmula Uno para ocupar en Williams (su escudería durante los pasados años) el puesto que dejó vacante Bottas al irse a Mercedes. "El regreso de Massa es algo estupendo para la Fórmula Uno. Es un gran piloto. Y si Williams le da un buen coche irá bien este año", ha apuntado Rosberg acerca del piloto paulista, que durante cuatro años fue compañero de Alonso en Ferrari, escudería del que el piloto de Wiesbaden "no" cree que vaya a ser la "mejor". "De nuevo insisto en que el nuevo reglamento lo puede cambiar todo. ¿Por qué no va a estar ahí Ferrari? Pero, en líneas generales, no creo que ahora mismo vayan a ser el mejor equipo", ha remarcado.

Rosberg se ha mostrado orgulloso por haberse repuesto a la adversidad durante su carrera en Fórmula Uno y ha recordado lo duro que fue para él perder el campeonato de 2015 (por segundo año seguido) frente a Hamilton. "Tu dedicas toda tu vida a intentar ganar. Pero aunque sean momentos muy duros, las derrotas también te hacen crecer. Logré encontrar la motivación que ni yo mismo podía imaginar que tenía para salir de ello", ha dicho. "Y conseguí encontrar ese cinco por ciento más que aportar, durante el año pasado. Por eso estoy sentado aquí como campeón del mundo. Gracias, también, a las derrotas", ha afirmado Nico, que ha admitido con media sonrisa que aún deberá pasar "algún tiempo" para retomar su vieja amistad con Hamilton. "Creo que deberá pasar algún tiempo para ello. Pero en general, al haberse acabado de golpe para mí la competición, ya hemos tenido algunos momentos agradables, relajados. ¿Quién sabe? A lo mejor en el futuro volvemos a tener una gran relación. Hace quince años éramos los mejores amigos", ha comentado Rosberg acerca de Hamilton.