«El Dakar es una aventura en la que cada día te pasa algo diferente»

Sergio Anguiano llegó ayer a España después de conseguir la hazaña de terminar el Rally Dakar, viajó hasta Logroño, se dio una vuelta por la empresa y aún le dio tiempo para atender a los medios de comunicación.

- Enhorabuena por su gesta. ¿Sería capaz de describir en pocas palabras qué es el Dakar?

- Sobre todo una aventura en la que cada día te pasa una cosa diferente: la lluvia, cuando llegas al vivac no sabes si va a estar mi gente, además es una carrera y hay que correr... Es todo.

- Prueba superada. ¿Cómo ha llevado tanto kilómetro encima de la moto?

- Bien, íbamos preparados. Es cierto que hay etapas que se te dan mejor. Yo soy bajito y no soy muy fuerte, entonces las etapas rápidas se te dan mejor. Las largas me costaba mucho más.

- ¿Los peores momentos en el Dakar han sido físicos o mentales?

- Físicos (responde sin dudar). Yo iba preparado pero luego allí te das cuenta de que es muy exigente.

- ¿Qué partes del cuerpo sufren más?

- Antebrazos y las muñecas. Esta (afirma mientras se agarra la muñeca derecha) me ha dado algo de guerra porque ya fui tocado.

- ¿Le ha cambiado mucho su forma de ver la vida el hecho de haber conocido y superado una prueba tan exigente como el Rally Dakar?

- Sí. Yo no he sufrido tanto pero he valorado la carrera por el sufrimiento de otra gente. Ha habido etapas de encontrarte gente tumbada encima de la moto sin poder levantarla. Entonces bajas, le echas una mano y sigues. Me pasó con una chica rusa que iba muy bien en moto pero no tenía fuerza para levantarla.

- ¿Así que es cierto la leyenda del compañerismo en el Dakar?

- Yo no lo he necesitado, gracias a Dios. Pero siempre que he visto a alguien en apuros me he parado a ayudarle. Una vez, con un chico al que se le rompió el quad, estuve media hora con él porque no le podía dejar solo, estaba muy fastidiado. Luego la organización me repuso el tiempo.

- La gente se pregunta cómo se pueden orientar en las etapas mientras atraviesan desiertos.

- Llevamos algo muy básico. Es un rollo de papel que te dan, distribuido en viñetas y en cada una tienes las indicaciones de la etapa. Tienes un libro de carrera y un cuentakilómetros. Tienen que ir coincidiendo las indicaciones de las distancias con los kilómetros que haces. Si no es así, malo...

- Cuando finalizaba los tramos cronometrados, durante los enlaces, ¿pensaba en Logroño, en Nájera, en casa, en la empresa?

- Te acuerdas de todo, sí, sí (Sergio hace una pausa, como si estuviera recordando algo). Te acuerdas de casa, pero sobre todo piensas en la carrera.

- ¿Qué le pasa por la cabeza a uno cuando está a pocos segundos de comenzar la primera etapa del Dakar después de tanto trabajo?

- Pues sobre en todo en no caerte (risas). No voy a correr a ver si me voy a caer el primer día... Pero una vez que sales y estás sobre la moto te vas calentando.

- Y al final, los últimos metros del Dakar, la entrada a Buenos Aires.

- La última especial fue muy bonita. José (Peña) me dijo: 'No corras, ten cuidado'. Pero también quieres hacerlo bien. Y resulta que al final fue la etapa que mejor acabé en las dos semanas.