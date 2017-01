«Creo que he tenido el mejor equipo de la carrera»

El Dakar es una coctelera de emociones que Sergio Anguiano vivió de primera mano.

¿Ha sido consciente de toda la gente que le ha seguido?

Para mí fue muy emocionante encender el teléfono, que no lo había hecho. La cantidad de gente animándote, en redes sociales... No sabes cómo agradecerlo.

Gran culpa de su éxito la tiene su equipo. Hábleme de él.

Creo que un Dakar se termina en el momento que te inscribes, pensando en cómo vas a ir. Hay gente que va con equipos de asistencia 'alquilados'. Pero no conoces a nadie.

Pero ese no ha sido su caso.

Yo he ido con gente de confianza, que además tiene experiencia en el Dakar. Creo que ha sido el mejor equipo del vivac. En mi opinión, he tenido la mejor asistencia de todo el vivac. Al final estaba mi hermano, mi novia, José y Míchel que son amigos de siempre. Ha sido genial.

¿Les dio tiempo de celebrarlo en Buenos Aires?

Sí (la sonrisa se le sale de la cara). Fuimos al puerto y nos comimos un buen chuletón con vino.

¿Cuál ha sido su peor momento?

La etapa en la que me penalizaron por la mañana. Esa tarde me costó mucho llegar porque estaba agotado.

¿Pero ha tenido alguna vez la tentación de tirar la toalla?

No, nunca (sentencia). Pero es un terreno que te exige mucho pero a la vez no puedes ir despacio porque sino la moto no la puedes dirigir. (Hubo etapas en las que llegó a poner la moto a 176 kilómetros por hora).

¿Ha habido algún momento en el que encima de la moto le haya dado tiempo de disfrutar de la experiencia que estaba viviendo?

Sí, hubo bastantes tramos. No etapas enteras porque es complicado, pero ha habido tramos muy bonitos. Uno que compartí con un piloto inglés que nos fuimos relevando fue bonita. Sacamos tiempo a los de atrás y al llegar nos dimos un abrazo.

¿Ha merecido la pena?

Hombre, por supuesto, al cien por cien. ¿Repetir o no? Exige mucho esfuerzo y dinero y al final yo no vivo de esto, no puedo hacerlo todos los años.

¿A quién le dedica su carrera?

A todos los del equipo Fiora Dakar Team. (Los ojos de Sergio adquieren un brillo especial y las palabras fluyen más lentas de su boca). A José, a Míchel, a mi novia y a mi hermano. Y a Choca, un amigo de Nájera. Y a un chico con el compartíamos camión que nos ha servido de apoyo a pesar de que él se tuvo que retirar. ¡He tenido la mejor asistencia de todo el Rally Dakar!