UN SUEÑO EN IMÁGENES

logroño. Con la tranquilidad del deber cumplido Sergio Anguiano se subió anoche a un avión para volar de regreso a España. Atrás deja un carrusel de experiencias durante dos inolvidables semanas que le han cambiado. El Sergio que ha regresado a La Rioja ya no es el mismo. Los pilotos que han finalizado un rally Dakar aseguran que es una vivencia única que remueve tu escala de valores como si se tratara de una coctelera. Regresas a tu día a día distinto, con otra forma de valorar las cosas cotidianas.

No es solo una mera prueba de motor (coches, motos, camiones, quads). El rally Dakar trasciende más allá y se convierte en un ejercicio de supervivencia, compañerismo, autocontrol. Anguiano ha conseguido la medalla de oro en sus particulares Juegos Olímpicos de resistencia sobre la KTM, compañera de desvelos. Lo de menos es la clasificación. Lo de más es llegar a Buenos Aires.

«Estaba casi seguro de que iba a terminar porque iba preparadísimo. Llegaba súper preparado de kilómetros sobre la moto, de horas de navegación...», asegura José Peña, director del Fiora Dakar Team, todavía desde Buenos Aires.

Fuertes lluvias

La edición de este año ha sido especialmente dura por las condiciones meteorológicas. A la propia dureza de la prueba ha habido que sumar unas fuertes lluvias que incluso llevaron a la organización a acortar algunas etapas, incluso a suspender una. Pero que nadie se engañe, que la etapa no se dispute no significa que Sergio Anguiano pudiera disfrutar de una jornada de descanso en la que recuperar fuerzas y repasar tranquilamente su KTM para ponerla a punto. «Las etapas se suspenden en cuanto a especiales, pero los kilómetros los tienes que hacer igual. En la etapa que se suspendió, Sergio tuvo que 'calzarse' casi mil kilómetros de carretera. No es una etapa de descanso», apunta Peña.

Gran parte del éxito de Sergio Anguiano se debe al equipo que le ha acompañado, ha sido su sombra. José María Peña, su director, aporta la mecánica, pero sobre todo la sabiduría que otorga la experiencia. Y es que el logroñés acudió en el 2007 al Dakar africano y ganó en la categoría de quads la edición del 2009, ya en tierras americanas. Peña sabe de lo que habla cuando se refiere al Dakar, hay que escucharle.

Llegar a Buenos Aires, terminar los últimos kilómetros sabiendo que has cumplido tu sueño, subir al podio, recoger tu medalla. En definitiva, convertirte en uno de los elegidos. ¡Qué sensación! «Para todo el equipo ha sido muy bonito, ha significado que hemos hecho las cosas bien. En mi caso, me vinieron los recuerdos del 2007. Los últimos kilómetros los hice llorando», afirma José Peña.