Sunderland hace historia y Peterhansel suma otro éxito

madrid. A diferencia de otros años, ha habido que esperar a los últimos y normalmente irrelevantes kilómetros para confirmar los podios y resultados finales del Dakar 2017. En motos, coches, quads y camiones estaba todo prácticamente hecho, pero no confirmado al 100%. Así, aunque Sam Sunderland (KTM) mantenía más de media hora de diferencia con Walkner en motos, no pasaba lo mismo entre Farrés y Van Beveren, con menos de un minuto de distancia. El español sacó fuerzas de flaqueza para imponerse al francés con una táctica bien simple: no separarse de su rueda hasta la meta.

En coches, poco queda por decir de Stéphane Peterhansel. El galo ha bebido por decimotercera vez en su amplia carrera deportiva, que comenzó hace 30 años, el champán de vencedor del Dakar, séptima en la categoría de coches. Ni todo un Sebastien Loeb, que ha luchado a brazo partido con su compañero hasta los últimos kilómetros (ganó la etapa final), ha podido con el empuje de un joven de 51 años, que se niega a colgar el mono para descansar tras tantos éxitos. Nani Roma concluyó cuarto.

Gerard Farrés ha cumplido el sueño de su vida. El de Manresa, a sus 38 años, ha culminado el mejor Dakar de su vida, no sin problemas y con un final épico. No ha sido hasta la última jornada, hasta los últimos 64 kilómetros cronometrados, cuando ha confirmado la gloria del podio del Dakar. Empezó el día con sólo 48 segundos de ventaja sobre Adrien Van Beveren, pero apretó los dientes y acabó su décima participación en el raid más duro del mundo (este año especialmente) con la misma diferencia, ya que ambos entraron juntos. Ese pequeño universo ha separado la gloria de recibir el champán en el podio de Buenos Aires de acabar en un amargo cuarto puesto.

Gerard Farrés

De mochilero de Nani Roma en 2016 a líder de 'la Roja' del Dakar, el Himoinsa Team, este hito marca para Farrés un punto de inflexión en su carrera deportiva, que le anima a continuar al menos un año más y buscar con ansia la victoria total en 2018. Llevarse la victoria de la última etapa (con el mismo tiempo de Van Beveren) fue la guinda.