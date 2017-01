El riojano Anguiano supera la primera etapa del Dakar sin problemas

Ayer comenzó el rally Dakar 2017 con la primera etapa entre Asunción y Resistencia, que consistía en un trayecto sin grandes dificultades de 454 kilómetros, 39 de ellos cronometrados. Buenas noticias para el piloto riojano Sergio Anguiano que se estrenó en la mítica carrera con una jornada sin muchos problemas en la que concluyó en el puesto 84 de la general de motos (142 participantes).

CLASIFICACIONES Coches Clasificación 1. N. Al-Attiyah (Qat) Toyota 00:25:41 2. Pons (Esp) Ford 00:26:05 3. Roma (Esp) Toyota 00:26:10 4. Sainz (Esp) Peugeot 00:26:14 5. de Villiers (Zaf) Toyota 00:26:22 Motos Clasificación 1. Pedrero García (Esp) Sherco 00:28:22 2. Brabec (Usa) Honda 00:28:34 3. Metge (Fra) Honda 00:28:38 4. Goncalves (Prt) Honda 00:28:48 5. Barreda (Esp) Hondad 00:28:52

Anguiano, a los mandos de su moto KTM, completó los 39 kilómetros cronometrados en un tiempo de 36' 30'', 08' 10'' más que el primer clasificado, el francés De Soultrait (Yamaha) que detuvo el crono en 28' 20'' para convertirse momentáneamente en el primer líder de la prueba en la categoría de motos. Y es que tras su llegada al campamento de Resistencia, De Soultrait fue penalizado con un minuto extra por exceder el límite de velocidad en el enlace posterior a la cronometrada, dejando a Pedrero como líder en la general.

Sergio Anguiano superó ayer su estreno en el Dakar en una jornada marcada por el fuerte calor que padecieron todos los participantes. Anguiano pasará hoy su primera prueba de fuego durante la segunda etapa que une las localidades de Resistencia y San Miguel de Tucumán, con 803 kilómetros de distancia, 275 de ellos cronometrados.

En el resto de categorías, el catarí Nasser Al-Attiyah (Toyota) ganó en la categoría de autos la primera etapa del Dakar. Sin embargo, los españoles Xavier Pons (Ford), Nani Roma y Carlos Sainz, ambos de Peugeot, están al acecho.

«Estoy contento de cómo he hecho la especial, un tramo cronometrado (de 39 kilómetros) que no era favorable a las características de nuestro coche», dijo el piloto madrileño tras finalizar la primera etapa del Dakar 2017. Sin embargo, no todo fue alegría para Al-Attiyah, que dijo que olió «humo y fuego» durante los últimos diez kilómetros de la especial.

Nasser Al-Attiyah (Toyota) se impuso con un tiempo de 25:41 minutos, seguido de cerca por los españoles Xavier Pons (Ford), segundo a 24 segundos, Nani Roma (Peugeot), tercero a 29, y Carlos Sainz (Peugeot), cuarto a 33.