«Quiero un sitio en el Dakar»

Cristina Gutiérrez (Burgos, 1991) llega al Dakar con un doble reto: acabar el raid más duro del mundo en su edición más dura desde que se disputa en tierras sudamericanas, y convertirse en la primera mujer española en hacerlo en coche. La leyenda de Jutta Kleinsmitdt, que fue una de sus maestras, la persigue, pero afronta el sueño de su vida con ilusión, mucho respeto y una optimista sonrisa. Tras proclamarse subcampeona absoluta de rallies todoterreno en 2015, en 2016 ha trabajado con un único objetivo: conseguir un hueco en el Dakar y competir contra los Sainz, Roma, Al Attiyah o Peterhansel.

- ¿Objetivo para su primer Dakar? Sé que me va a decir que acabar.

- (Risas) ¡Es que el objetivo realista es acabar! Desconozco la carrera realmente. Voy a aprender, básicamente. Si pudiese hacer una buena posición, bienvenido sea, pero va a ser primordial acabar, porque con ello haríamos historia.

«No tengo presión por ser chica, pero sí ilusión por abrir las puertas de este mundo a las mujeres»

- 25 años, mujer, en coche, en un Dakar. ¡es usted un bicho raro!

- ¡Gracias, gracias! (risas) ¡La verdad es que sí lo soy! Soy joven, que no hay muchos en esta competición, y mujer y en coche. pues sí, somos dos: una argentina (Alicia Reina, con Toyota) y yo. Ya que soy embajadora del programa 'Mujer y Motor' de la Federación y el Consejo Superior de Deportes, ojalá vengan más mujeres. Increíble estar acompañada de Laia (Sanz) y Rosa (Romero).

- ¿Siente más presión por ser mujer?

- Presión no tengo, pero sí tengo ilusión por abrir la puerta al automovilismo a las mujeres. No llevo presión por eso, porque además las condiciones son iguales para ellos y para nosotras. Sí quiero demostrar que las mujeres podemos estar aquí. Si una niña quiere ser piloto, quiero que vea que no tiene que tener complejos y que si lucha por su sueño, se puede cumplir.

- ¿Quién es el favorito para este Dakar?

- Aparte de Nasser Al Attiyah, creo que los españoles lo pueden hacer muy bien. Carlos Sainz y Nani Roma me tiran mucho. Creo que entre los tres estará la victoria.

- ¿Esto es una aventura de un año o se quiere convertir en una piloto 100% 'dakariana'?

- Yo quiero que esto dure muchos años. Quiero hacerme un sitio en esta carrera, y vamos a trabajar en hacerlo bien.