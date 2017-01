Tres años de silencio

Corren días de empacho y exhibicionismo. No se trata sólo de la Navidad que, bien o mal, pasará. Es una actitud, una forma de vida, un ansía imparable. La vida es un plató donde cambian los decorados, pero se mantiene el protagonista. Siempre uno mismo, que elige sus mejores poses, imágenes, fotos, chistes o gestos para enviarlos al mundo virtual y que sean consumidos por un público que va desde el entorno más cercano y paciente a la globalidad del mundo.

El ego se magnifica y el tiempo pasa entre insustanciales eventos que se convierten en una foto antesala del olvido para, años después, ser recuperados por un algoritmo y un disco duro virtual que nos la vuelve a servir. Guste o no, hay alguien que sabe más de nosotros que nosotros mismos. Por eso sorprenden los ejemplos de personas que preservan con celo su vida, como un regalo que se puede desgastar con las excesivas miradas o una pieza de museo de la que debe privarse al público para garantizar su pervivencia.

Dentro de unos días, se cumplirán tres años del accidente de esquí que sufrió Michael Schumacher y que le mantuvo en coma durante muchos meses. Tres años ya y, desde ese momento fatal, no se sabe nada del siete veces campeón del Mundo de Fórmula 1, el piloto que vivió al límite en los trazados más rápidos y cuya vida tropezó con una roca mientras practicaba uno de sus deportes favoritos.

El entorno de Schumacher se ha cerrado en banda para cuidar celosamente la información que atañe al piloto alemán. No se sabe cómo está, si es un vegetal, si puede caminar o habla, aunque la prensa más canalla ha intentado todo por superar ese muro de silencio. Apenas unos partes médicos casi obligatorios y, después, el apagón. Por principios. Porque es un tema familiar y punto. Como solía ocurrir antes, cuando el pudor todavía se sentía como una virtud.

De momento, siguen existiendo secretos y personas que tratan de guardarlos. No sé muy bien hasta cuándo ni por qué. Pero me gusta seguir pensando que hay gente celosa que se preocupa por evitar la exhibición y también por enterarse de lo que le ocurre a los demás por lo que estos le cuentan y no por lo que exhiben impúdicamente en mundos virtuales.

Tres años después, prefiero pensar que Schumacher estará bien y que seguirá siendo el mismo piloto frío en la pista y hábil fuera de ella que dejó grandes momentos para la historia del automovilismo. Y que su hijo Mick, en pocos meses, continuará el legado de su padre en Fórmula 1 o en Fórmula 3 y podrá demostrar que los genes también se llevan en la gasolina. Lo demás, me da igual. Como casi todo lo que no es secreto.