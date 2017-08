Natación Veteranos a la conquista del mundo Buena parte de los nadadores riojanos que, desde mañana, participarán en los Mundiales Máster de Budapest. :: / Juan Marín Catorce nadadores riojanos compiten en el Mundial Máster de Budapest VÍCTOR SOTO Logroño Martes, 15 agosto 2017, 12:02

Era un sueño compartido, pero casi inalcanzable hasta que un grupo de nadadores veteranos riojanos decidió trabajar para conseguirlo. El sacrificio, las horas de entrenamiento y el esfuerzo va a permitir a catorce de ellos disfrutar desde mañana de una cita inolvidable: los Mundiales Máster de Budapest.

Merche Rey, nadadora del Rivalia, que vivió una experiencia parecida en un Europeo, asegura que el ambiente es «espectacular». En Budapest se esperan más de 9.000 nadadores que «se unen para compartir su pasión, ya tengan 30 u 80 años», explica la calagurritana. «No existen Juegos Olímpicos Máster, así que esto es lo máximo a lo que podemos aspirar», prosigue.

En las piscinas de la capital húngara, donde acaba de concluir el Mundial absoluto, nadie regala nada. «Para clasificarse hay que conseguir unas mínimas, dependiendo de cada categoría», analiza Jonathan Romero, del CN Iregua. Y allí esperan muchos exolímpicos y nadadores de alto nivel que siguen compitiendo casi como profesionales. «Es alucinante porque nadas series con gente con los aros olímpicos tatuados, deportistas a los que has visto en televisión», incide Rey.

Todo es afición para este grupo de valientes. «Te tienes que reservar días de vacaciones, pagarte el viaje, inscripciones, hoteles... Pero merece la pena por vivir ese ambiente», añade Romero. «Realmente son otra forma de vacaciones, junto a amigos y muy deportivas», dice Rey.

Eso sí, la idea es divertirse, pero el gusanillo competitivo no se olvida. «Ya han salido los listados y, viendo los tiempos, la gente está que echa humo», bromea Rey. «Pero en el Mundial se trata de mejorar las marcas personales y sentirse bien, no de posiciones», añade la calagurritana. Romero reconoce que «cada vez es más complicado quedar bien. Hace 20 años a los Máster iban cuatro gatos, pero ahora...» indica. «Una vez vi a una señora que parecía muy mayor echarse a la piscina y pensé, ¿dónde va? ¡Pero me ganaba en tiempo! Desde ese día, aprendí que no debía juzgar a nadie por su apariencia ni por su edad», resume Rey.