Suspendido el Desafío Solidario Nutrium Trail Team El evento deportivo de este viernes y sábado no tendrá lugar porque la Dirección General de Justicia e Interior del Gobierno de La Rioja considera «que se ha convertido en 'recreativa' y se necesita otra documentación para su celebración» LA RIOJA Logroño Viernes, 17 noviembre 2017, 17:24

La organización del Nutrium Trail Team, equipo integrado por deportistas riojanos que están apasionados por la montaña, ha decidido suspender el Desafío Solidario que se iba a celebrar desde la noche de este viernes hasta la noche del sábado.

Paula Fernández, gerente de Nutrium, ha indicado que «tenemos que suspender esta Desafío Solidario dado que la Dirección General de Justicia e Interior del Gobierno de La Rioja considera que ha habido una convocatoria pública a este Desafío y se le ha dado publicidad, lo que convierte a esta actividad en 'recreativa' y por ello necesita una serie de documentación que no podemos reunir de un día para otro, así como el pago de unas tasas que no consideramos oportuno su abono dado que íbamos a realizar una actividad privada, protagonizada por deportistas que desean correr, cuando no hay ánimo de lucro y además lo íbamos a hacer para conseguir alimentos para los más necesitados de esta Comunidad, es decir una actividad solidaria».