«Siete deportistas riojanos en Barcelona es una pasada» Ares, Carlota Castrejana y el entonces príncipe Felipe. / C.Castrejana Carlota Castrejana | Baloncesto E.M. LOGROÑO. Lunes, 24 julio 2017, 14:43

Carlota debutó en las olimpiadas jugando a baloncesto, pero luego cambió al atletismo.

- ¿Cómo recuerda Barcelona 92?

- Quizá fue una de las emociones más intensas que he vivido en el deporte. Por ser unos Juegos, por ser en casa, por ser tan jóvenes y por ser el primer sueño al que aspirábamos. Después de tanto tiempo es curioso que lo que más recuerdas son las experiencias y las amistades que consigues para siempre. En mi caso siempre me he mantenido vinculada al deporte, las amistades de entonces siguen siendo amistades hoy. Y los lazos con el deporte, con la gestión, con el derecho, con el deportista, empezaron en aquella época y nunca se han roto. Para mí ha sido una continuidad.

- ¿Cómo se desenvolvió en la Villa Olímpica?

- El aterrizaje en la Villa Olímpica fue muy especial. Aquello significó innovación y modernidad en muchas cosas: en estética, en arquitectura... Fue increíble. Menos mal que fuimos con tiempo suficiente para adaptarnos como equipo a la comida, a los entrenamientos, a convivir con atletas de todos los lugares del mundo...

- ¿Alguna anécdota?

- Miles. Con los jugadores del Dream Team, que eran los más buscados. Ir a coger un refresco a una máquina y tener en la fila a Drazen Petrovic o a Toni Kukoc. Dejar la bandeja de comida y tener al lado a Ivan Lendl ...

- ¡Y siete riojanos!

- Mi experiencia vital es que La Rioja está siempre en todas las partes (risas). En el deporte, en la economía, en la cultura... He recorrido miles de estadios y en casi todos he visto una pequeña bandera riojana colgada por ahí. Siete deportistas riojanos en los Juegos Olímpicos de Barcelona 92 es una pasada, y además siete deportistas potentes...

- ¿Era consciente de la importancia de lo que estaba viviendo?

- Creo que siempre eres consciente, no tanto del impacto sino de lo que significa. Un deportista, cuando piensa en un mundial, piensa en retos. Pero cuando piensa en los Juegos Olímpicos, piensa en sueños. Y eso que los rivales son los mismos.