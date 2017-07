«Sacar medalla, que era muy difícil, fue el mejor colofón» Bastida, durante un partido de pelota. / E. del Río Jesús Ruiz Bastida | Trinquete E.M. LOGROÑO. Lunes, 24 julio 2017, 14:43

Meritoria medalla de plata para Bastida en Barcelona 92.

- Han pasado 25 años. ¿Se daban cuenta entonces de lo que significaban unos Juegos?

- No nos dábamos cuenta. No sabía lo que iba a ser. Pero Barcelona fue el no va más. Lo mejor que me ha pasado. Luego he acudido a mundiales de pelota, pero no tienen ni punto de comparación.

- Sus compañeros señalan la inauguración como uno de los momentos álgidos de aquella experiencia.

- Salir al estadio olímpico en el desfile de inauguración, con tanta gente, es increíble. Te vienen a la mente muchísimas emociones. Y cuando no estás acostumbrado a este tipo de cosas, a nosotros que veníamos de La Rioja, aquello nos pareció lo más grande.

- Y consiguió una plata, que en trinquete era complicado.

- Sí, sacar medalla de plata, que era muy difícil, fue el mejor colofón para nosotros. El momento del podio, con la medalla, fue de los más bonitos.