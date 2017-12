OLIMPISMO Rusia anuncia que no boicoteará los Juegos de Invierno COLPISA/AFP Jueves, 7 diciembre 2017, 00:55

moscú. Rusia juega la carta del apaciguamiento. El presidente ruso, Vladimir Putin, anunció este miércoles que su país no boicoteará los Juegos Olímpicos de Invierno de 2018 y que no impedirá participar a los deportistas que deseen competir bajo bandera olímpica, al día siguiente de la suspensión decretada por el Comité Olímpico Internacional.

«Sin la menor duda, no vamos a poner ningún bloqueo. No impediremos a nuestros deportistas tomar parte» en los Juegos Olímpicos de PyeongChang (Corea del Sur), que se disputarán entre el 9 y el 25 de febrero, declaró Putin. No obstante, el presidente de Rusia, que repitió que «sólo se debe condenar a aquellos que son culpables», refiriéndose a los atletas que han dado positivo por dopaje, denunció que la decisión del COI es «fabricada y motivada políticamente».

El COI decidió el martes permitir a los deportistas rusos participar en los Juegos de Invierno de PyeongChang 2018, aunque bajo bandera neutral.