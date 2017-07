Recuerdos paralímpicos Julián Galilea, Andrés Martínez y José Ignacio Hurtado. :: l.r. Julián Galilea, Andrés Martínez y José Ignacio Hurtado fueron los tres riojanos que estuvieron en Barcelona. Los dos primeros lograron presea I.Z./M.G. MADRID. Martes, 25 julio 2017, 00:12

Si el 25 de julio arrancaban los Juegos de Barcelona, el 3 de septiembre «volvía a encenderse» el pebetero olímpico para dar la bienvenida a los deportistas paralímpicos. Doce días muy intensos que concluyeron el 14 de septiembre y en los que España estuvo representada por 299 deportistas de quince modalidades diferentes.

Entre ellos, tres riojanos: Julián Galilea, Andrés Martínez y José Ignacio Hurtado. Atletismo, lanzamiento de peso y fútbol, respectivamente. Los dos primeros contribuyeron a elevar el número de preseas hasta las 107; Hurtado no tuvo tanta fortuna y España no subió al podio. Hoy es un día especial, puesto que se conmemora en Barcelona ese vigesimoquinto aniversario. De hecho, la antorcha olímpica recorre esta tarde las calles de Barcelona y de nuevo se encenderá el pebetero del Olímpico. Igual que aquel 25 de julio de 1992. Los tres riojanos están invitados a los actos de homenaje programados.

Julian Galilea regresó a Logroño con la medalla de plata colgada al cuello. La había ganado con el relevo 4x100 metros. «Nadie de nosotros podía pensar en el apoyo que hemos tenido, porque competir ante 50.000 espectadores es algo inolvidable e increíble», decía Galilea cuando se bajó el tren en Logroño el 16 de septiembre de 1992. «Todo lo que hemos conseguido es por mérito propio», recalcaba.

Andrés Martínez siempre ha estado ligado al deporte. En Barcelona alcanzó la presea de plata en lanzamiento de peso. Una experiencia inolvidable, aunque no le dejara contento. «No estoy satisfecho, porque con la planificación que he llevado, esta medalla de plata tendría que haber sido de oro», admitía antes de denunciar que tampoco podía estar feliz con el trato dispensando por los medios de comunicación. «TVE ha dado 24 horas de los Juegos y a nosotros 10 minutos y de pasada», concluía.

José Ignacio Hurtado no logró metal, pero Barcelona siempre estará en su mente. «Todo ha sido muy positivo, aunque futbolísticamente no. Jugamos bien, pero no nos salió nada porque estábamos muy nerviosos», resumía.