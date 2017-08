GOLF Jon Rahm resiste y Kisner y Matsuyama dominan en Quail Hollow bajo la lluvia EFE CHARLOTTE. Domingo, 13 agosto 2017, 00:09

El vizcaíno Jon Rahm es el único de los cuatro españoles que se ha salvado de la eliminación en el Campeonato de la Asociación de Profesionales de Golf de Estados Unidos, que se disputa esta semana en Quail Hollow, a las afueras de Charlotte, Carolina del Norte.

El joven golfista de Barrika ha acabado con +3, a 11 golpes de los líderes provisionales, el estadounidense Kevin Kisner (-8) y el japonés Hideki Matsuyama.

«Ha sido un día muy malo, no sé describirlo de otra manera», dijo Rahm, que no ha acertado la mayoría de los greenes y ha visto como su bola acariciaba el hoyo sin entrar en varias ocasiones.

A sus 22 años, se ha puesto sexto del ránking mundial en poco más de un año y ha superado el corte en tres de los cuatro grandes en los que ha participado, aunque aún no ha pasado del puesto 23. «Me lleva pasando en los grandes, en la segunda vuelta se me complican las cosas y no sé por qué la verdad», dijo Rahm.