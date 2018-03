«El problema llega a nivel de marcas y de contratos» Patricia Urquía, tras recibir el premio de manos de Bretón. :: j.m. Patricia Urquía Mejor Riojana Promesa S.M. LOGROÑO. Jueves, 15 marzo 2018, 00:32

Los logros de Patricia Urquía, recién proclamada campeona de España de 200 metros sub 20, se acumulan en un largo palmarés que promete seguir dando alegrías al deporte riojano.

-¿Qué supone recibir este reconocimiento?

-Un honor, porque además no es sólo la Mejor Promesa del atletismo, sino de todos los deportes y en nuestra región, el deporte femenino tiene un gran nivel. No me lo esperaba.

-¿Dónde empieza su carrera como atleta?

-Mis padres hicieron atletismo y me gustaba ir a ver a las competiciones a mi hermano así que probé. Poco a poco me di cuenta de que me gustaba, especialmente la pista, donde vi que empezaba a mejorar y que tenía potencial si lo entrenaba. En el año 2015 quedé finalista en el campeonato de España y me decidí definitivamente por el atletismo.

-¿Cuáles son sus objetivos a corto y largo plazo?

-Esta temporada, mi meta es batir el récord de La Rioja de 100 metros, volver a luchar por el oro en el campeonato de España y lograr la plaza para el campeonato del Mundo junior que se celebra este año en Finlandia. Pensando más en el futuro, sin duda ser internacional absoluta.

-¿Observa alguna discriminación en el atletismo femenino con respecto al masculino?

-Es un deporte muy igualitario, participando siempre en los campeonatos hombres y mujeres, compartiendo pista y pruebas. Además, los premios son iguales. El problema llega a nivel de marcas y contratos publicitarios, donde los chicos tienen más facilidades, pese a que los logros deportivos son iguales en hombres que en mujeres.