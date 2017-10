HOCKEY HIELO Los más pequeños toman el hielo Uno de los equipos de cantera del Milenio, que se entrenó ayer en la pista de hielo de Lobete. :: sonia tercero El Milenio Hockey trabaja con mimo las categorías inferiores de la entidad | El ruso Vitali Kulikov, nuevo entrenador de un club que recupera el equipo femenino y apuesta por la base ELOY MADORRÁN Logroño Jueves, 26 octubre 2017, 18:23

El Milenio Club Patín se encuadra dentro de ese numeroso grupo de clubes que trabaja en deportes minoritarios. Son verdaderas hormiguitas en un mundo mediático que apenas abarca algo que no sea fútbol, fútbol y más fútbol. Tienen escasa repercusión para el gran público.

Sin embargo, esta circunstancia no arredra a los responsables del club que tienen una idea fija entre ceja: promocionar el hochey hielo. «Cantera, cantera y cantera. Nuestra idea es que vengan cuantos más niños mejor y se acerquen al hockey», explica el vicepresidente del club, Óscar Peciña.

Con este objetivo, la temporada que ya ha comenzado para el Milenio Hockey se centra en los más pequeños. Así, cinco equipos del club compiten en diferentes categorías: sub 10, sub 12, sub 14 y sub 17, además de un conjunto femenino.

Vitali Kulikov

En esta ocasión, el equipo sénior continúa con los entrenamientos pero no va a competir de manera oficial. El trabajo se centra en los más pequeños.

Una de las principales novedades de esta temporada es el regreso del equipo femenino. Después de dos años en blanco, el Milenio recupera el equipo de chicas, que tres semanas después de su debut en Liga en Barcelona, jugará este sábado (20.30 horas), en Lobete, contra el Sumendi de Vitoria.

Una de las jugadoras, Sonia Martínez, es habitual en las convocatorias de la selección española de categorías inferiores. Del 9 al 12 de noviembre estará con el combinado español sub 18, en Granada, jugando el torneo Cuatro Naciones contra Polonia, Hungría y Gran Bretaña.

El trabajo de cantera cuenta con una figura principal esta temporada. Se llama Vitali Kulikov, es ruso y después de varios años como jugador profesional dentro y fuera de España, además de dos años entrenando a júniors, ha tomado las riendas del club.

«Las instalaciones no están mal, pero necesitamos más hielo (en referencia a las horas de entrenamiento). Otros clubes entrenan el doble, por eso están donde están», lamenta Kulikov. Metódico, exigente y muy trabajador, el técnico ruso. «Es un deporte divertido, saludable y competitivo. La gente que desee jugar puede venir los sábados a probar», recuerda.

El gran problema del Milenio es que la pista de hielo permanece cerrada más de cuatro meses y eso les obliga a jugar con desventaja respecto al resto de equipos.